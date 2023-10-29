  Bitcoin’de (BTC) Kurumsal İlgi Artıyor! Dünya Devi Şirketten Ciddi Yatırım!

Bitcoin‘in (BTC) fiyatının devam eden yükseliş eğilimi göz önüne alındığında, bazı yatırımcılar yükselişin devam edeceği konusunda iyimser kaldı. Ayrıca Galaxy Digital gibi kurumlar da bu yükseliş trendine yatırım yapıyor.

Galaxy Digital’in BTC Yatırımı

Galaxy’nin son eylemleriyle kısa vadeli ve uzun vadeli yatırımcılar mevcut piyasada nasıl bir performans sergiliyor? Lookonchain’in 28 Ekim tarihli tweetine göre Galaxy Digital, Bitcoin’de long pozisyon açtı. Ayrıca tweet Aave (AAVE) ve Compound’a toplam 4.162 BTC yatırdığını gösteriyor.

Galaxy Digital’in bu son hamlesi, firmanın BTC’nin artan fiyatı üzerine yatırım yaptıkları anlamına gelebilir. Coinglass’ın verilerine göre Bitcoin, son birkaç gündür pozitif fonlama oranını korudu. Fonlama oranı 24 Ekim’de yükselerek neredeyse beş ayın en yüksek noktasına ulaştıktan sonra düştü.

Ancak son aylarda gözlemlenen seviyelerin üzerinde kalmayı sürdürdü. Mevcut en son veriler itibarıyla fonlama oranı yaklaşık %0,015 düzeyindeydi. Ayrıca yatırımcıların BTC’de long pozisyon almasına rağmen son birkaç günde uzun pozisyonlarda daha fazla sayıda tasfiyeye tanık olundu.

Tasfiye tablosu 26 Ekim’de long pozisyon tasfiyelerinin 20 milyon doları aştığını, short pozisyon tasfiyelerinin ise 9 milyon doların biraz üzerinde olduğunu gösterdi. Benzer şekilde 27 Ekim’de long pozisyon tasfiyeleri 24 milyon doların üzerinde gerçekleşirken, short pozisyon tasfiyeleri 5 milyon doların biraz üzerinde gerçekleşti.

BTC’de Fiyat Analizi

Bitcoin’in günlük zaman dilimi grafiğinde 28 Ekim’de %1’in altında bir fiyat artışı görüldü. Bu kazanç, art arda iki gün süren gözle görülür düşüş trendlerinin ardından geldi. Ancak bu güncellemenin yapıldığı sırada Bitcoin %1’den daha az bir düşüşle aşağı yönlü hareketine devam etmişti.

Özellikle fiyatını 34.000 doların üzerinde tutmayı başardı. Mevcut yükseliş eğilimi göz önüne alındığında, fiyat düzeltmesinin meydana gelmesi muhtemel. Düzeltme gerçekleştiğinde ve fiyat toparlandığında, uzun pozisyon holder’ları potansiyel olarak önemli getirilerden yararlanabilirler.