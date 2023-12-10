Bitcoin’de (BTC) Kritik Seviye! Engel Aşılırsa 48.000 Dolar Gelebilir!

Elde edilen son verilere göre lider kripto para birimi olan Bitcoin‘in (BTC) yaşanan rallisi yakın zamanda yavaşlamayabilir. BTC’nin 48.000 dolar seviyesine ulaşacağına inanan birçok analist var.

Bitcoin’de Kritik Seviye

Bitcoin 45.000’i aşarsa, 45.000-47.000 arasındaki sınırlı arz nedeniyle 48.000’e hızlı bir geçiş olası olabilir. Arzın yaklaşık %4’ü 48 bin dolar civarında, bu durumda 2021’in ilk çeyreğinin zirvesinde alım yapanların potansiyel kar elde edebileceğini gösterebilir. Geçtiğimiz günlerde bir balina hacim bakımından lider kripto para borsası olan Binance‘e yaklaşık 132 milyon dolar değerinde 3000 BTC ekleyerek yaklaşık 23 milyon dolar kar elde etti.

Geçtiğimiz yıl boyunca bu balina, sürekli olarak düşük fiyatlardan alım ve yüksek fiyatlardan satış yaparak üç BTC ticareti gerçekleştirdi ve bunun sonucunda %100’lük mükemmel bir kazanma oranıyla yaklaşık 61 milyon dolarlık toplam kâr elde edildi. Binance Orderbook’taki BTC vadeli işlemler verileri, fiyatlar yükseldikçe ve açık pozisyonlar azaldıkça short pozisyonların önemli tasfiyelerle karşı karşıya olduğunu gösterdi.

BTC’de Short İşlemler

Bu kısa süreli sıkışma, fark edilmeyen birkaç satış emrini kapsıyor ancak daha büyük bloklarda dirençle karşılaştı. Mevcut konumda 44.500 dolar ve 46.100 dolar gibi önemli seviyelerin direnç, 41.000 doların ise destek seviyesi olduğu mevcut fiyat civarında dikkate değer teklifler ve sorular var. Short pozisyonların tasfiyesi, short satıcıların pozisyonlarını kapatması nedeniyle fiyat üzerinde yukarı yönlü bir baskı oluşturabilir ve potansiyel yükseliş momentumuna katkıda bulunabilir.

Ancak kilit seviyelerdeki direnç, fiyatların daha fazla değer kazanması açısından zorluklar yaratabilir. Çünkü bu seviyeler tarihsel olarak satış ilgisini çekiyor. Ayrıca BTC’nin işlem gördüğü hacim önemli ölçüde düştü. Yazı kaleme alındığında BTC 44.326,57 dolardan işlem görüyordu ve fiyatı son 24 saatte %1,93 oranında artmıştı. Ancak, short pozisyonlardaki tasfiyelerle birlikte direnç seviyeleri ve düşen ticaret hacmi, fiyatın yükselmesini zorlaştırabilir

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.