Bitcoin’de (BTC) Kısa Vadeli Tahmin! Analist Yatırımcıları Uyardı!

Popüler kripto para analisti, piyasaların amiral gemisi olan Bitcoin’in (BTC) geçtiğimiz hafta içerisinde ulaştığı 19 ayın en yüksek seviyesinden düzeltilmesinin ardından Bitcoin (BTC) hakkında bir uyarı yayınladı.

BTC’de Kaldıraçlı İşlemler

The Flow Horse takma adıyla bilinen analist, bir spot Bitcoin borsa yatırım fonunun (ETF) beklenen yetkilendirmesinin BTC için bir fiyat artışını tetikleyeceğini ancak “iştahlıların çoğunda” daha az token olduğu için kaldıraçlı alıcılardan geleceğini belirtti. Ayrıca spot alıcılardan talep geldiğini öne sürdü. The Flow Horse konu hakkındaki açıklamalarında “muhtemelen daha büyük fiyaskoların geleceğini” belirtti.

Coinglass Verileri

Bu haftanın başlarında Bitcoin de dahil olmak üzere çeşitli kripto para birimlerinde 400 milyon doların üzerindeki long pozisyonlar BTC’nin keskin bir düzeltme yapmasıyla tasfiye edildi. Kripto veri toplayıcı Coinglass’a göre tasfiye olayından yaklaşık 120.000 yatırımcı etkilendi. The Flow Horse, kısa vadede piyasayı harekete geçiren duyuruların ardından Bitcoin fiyatında meydana gelen önemli değişikliklerin yarattığı risk konusunda da uyardı. Uzman isim açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

BTC’de herhangi bir zaman diliminde düşüş eğilimi gösteriyorsanız dikkate almanız gereken bir şey var. Kısa bir pozisyon ifade etmektense düz olmak muhtemelen daha iyidir. Yılsonundan önce sürpriz bir ETF duyurusu gelebilir ve bu bir ilk olduğu için piyasanın buna nasıl tepki vereceği bilinmiyor. Bir an için bazı borsalardaki tekliflerin buharlaştığını gördük, dolayısıyla atlama riski oldukça gerçek. Rahat marj tamponlarına sahip olduğunu düşündüğünüz pozisyonlarda tasfiye edilmeniz sizin için utanç verici olur.

Sonuç olarak kripto para analisti, Bitcoin’in fiyatındaki düzeltme sonrasında spot Bitcoin ETF beklentileri ve kaldıraçlı alım talebiyle ilgili muhtemel risklere dikkat çekiyor, yatırımcıları dalgalanmalara karşı uyardı. Bitcoin, yazı kaleme alındığında 8 Aralık tarihinde ulaşılan 19 ayın en yüksek seviyesinden yaklaşık %8 oranından bir düşüşle 41.125 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.