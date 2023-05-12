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Kripto para sektörü, geleneksel piyasaların aksine çok daha farklı faktörlerden çok daha sert şekillerde etkilenebiliyor. 30.000 dolar direncini test ederken sadece birkaç gün içerisinde %11 üzerinde kayıpla 26.000 dolara gerilenmesi de bunun en büyük örneklerinden birisi olarak gösterilebilir. Ünlü bir analist ise aslında piyasaların sanıldığından kolay analiz edilebileceğinin kanıtı gibi gözüküyor. Bitcoin (BTC) hakkında yaptığı tahminlerle bilinen DonAlt, birçok yatırımcının merak ettiği bir soruya açıklık getirdi.

BTC Fiyatı Hakkında Son Durum

DonAlt, Twitter üzerinde yüzbinlerce kişi tarafından takip ediliyorken kendisinin YouTube profilini bilen kişi sayısı çok daha az ve 50.400 seviyelerinde. Buna rağmen analistin paylaştığı videolar, kesinlikle altın değerinde. Analist, yayınladığı en güncel videoda kritik açıklamalarda bulundu:

“(BTC fiyatı hakkında) bence kan kaybı devam edecek. Fiyat bir süre yatay devam eder ve bu süreçte hem long hem short pozisyonlar stop olabilir. Hacim ölmeye başladığında ve piyasa sakinleştiğinde ise gerçekten dip seviyenin geldiğini düşünebilirsiniz. Ancak şu an insanlar çok fazla alım satım yapıyor ve bunun durması lazım. Bu sebeple videonun başlığında yer alan “ne zaman bullish olabileceğiz?” sorusunun cevabı, çok fazla zaman geçince olacaktır.”

Analist, BTC fiyatının biraz düşüş sonrasında yatay seyredeceğini vurguladı ve birkaç ayın çok kötü geçeceğini ifade etti. Fiyatın 20.000 dolara gitmese bile çok fazla konsolidasyon odaklı hareket ile yatırımcıların morelinin bozulacağını vurgulayan ünlü isim, sadece aşağı yukarı hareket bekliyor. Bu tip bir ortamda herkesin düşüş beklediğini ifade eden analist, yukarı yönlü hareketlerin de geleceğini aktardı.

Bitcoin Fiyatı 20.000 Dolara İnmeyebilir

DonAlt, BTC fiyatının 20.000 dolara kadar gerilemesi durumunda ise alıcıların geleceğini ve BTC’nin ciddi alım baskısı göreceğini aktardı. Bu da bize güvenli seviye olarak 20.000 doları gösteriyor.

“Eğer bir şeyler yanlış giderse alıcıları hangi seviyede göreceğiz? Bence bu 20.000 dolar seviyelerinde olacaktır. 20.000 dolardan ne kadar uzaklaşırsak, riskim o kadar yüksek olacaktır.”

Ünlü analist, BTC’nin yakın zamanda 30.000 doları geçmesi durumunda ise fiyatın 60.000 doları hedefleyerek ilerleyeceğinin altını çizdi. Analistin açıklamalarının özeti ise 20.000 dolara iniş olmadan sert hareketlerle hacmin öldürülmesine ve 30.000 doların geçilmesi durumunda 60.000 dolara ulaşılması gibi gözüküyor.