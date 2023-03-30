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Bitcoin’de (BTC) Güncel Yorumlar! İşte BTC’de Kritik Fiyat Grafiği!

Bitcoin'de (BTC) güncel veriler nasıl bir fiyat hareketi için hazırlığın işareti! Kripto para biriminde yeni bir yükseliş kapıda mı?
21:36
30 Mart 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Lider kripto para birimi olan Bitcoin (BTC) fiyatında bir artış yaşanırken, yeni bir destek seviyesi ortaya çıkıyor olabilir. Bu kayda değer piyasa hareketleri, büyük ölçüde kısa vadeli yatırımcıların ve balinaların eylemlerine bağlanabilir.

BTC Verileri!

CryptoQuant’ın verileri, Bitcoin’in fiyatındaki son artışın kısa vadeli holder’lara yatırımlarından para kazanma ve bir miktar kar elde etme fırsatı verdiğini ortaya koydu. Veriler ayrıca, bazı hamillerin bu fiyat artışından yararlandığını ve gerçekleşen fiyattan pozisyonlarından çıktığını gösterdi. Yazı kaleme alındığında, Bitcoin holder’ları için kısa vadeli tutucu SOPR (Harcanan Çıktı Kâr Oranı) bir değerini aşmıştı. Kısa vadeli holder’ların kar marjını ölçen bu özel SOPR, satılan çıktıların gerçekleşen değerinin (satış fiyatı) bu çıktıların maliyet esasına (satın alma fiyatı) bölünmesiyle hesaplanır. Birden fazla SOPR değeri, ortalama olarak, kısa vadeli holder’laroın Bitcoin’lerini karla sattıklarını gösterir.

Bununla birlikte CryptoQuant’taki harcanan çıktı değeri bantları metriği, balinaların Bitcoin varlıklarını giderek daha fazla harcadığını gösterdi. Yazının kaleme alındığı tarihte, 1.000 ila 10.000 BTC tutan balinalar için harcanan çıktı değeri bandı şimdiden 220.000 BTC’yi aşmıştı. Grafik ayrıca, bu yüksek hacimli yatırımcıların harcama faaliyetlerinin Mart ayında tırmandığını ve o zamandan beri yukarı yönlü bir yörüngede olduğunu gösterdi. Ayrıca zaman içinde her bir değer bandında harcanan çıktıların oranını izleyerek, çeşitli piyasa katılımcılarının davranışlarına ilişkin değerli iç görüler toplanabilir.

Bitcoin’de Adres Hareketliliği!

Balinaların harcanan çıktısındaki artışın yanı sıra 10 BTC’den fazla tutan Bitcoin adreslerinin sayısında da artış oldu. Santiment’in verilerine göre bu sayı, %70’in üzerinde şaşırtıcı bir büyümeye tanık olduktan sonra 2022’den bu yana istikrarlı bir şekilde artıyor. Bu cüzdanlar tarafından tutulan mevcut BTC’nin toplam yüzdesi nispeten sabit kalırken, cüzdanlar tarafından tutulan toplam miktar, Eylül 2019’da kaydedilen tüm zamanların en yüksek seviyesine yaklaşıyor. Yazı kaleme alındığında, 10’dan fazla BTC tutan yaklaşık 155.000 adres mevcut. Trend, daha büyük yatırımcıların Bitcoin biriktirdiğini gösterdi. Birikim, muhtemelen enflasyona karşı bir korunma veya uzun vadeli bir yatırım stratejisi olabilir.

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