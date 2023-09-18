Bitcoin (BTC) Ağustos ayından bu yana ilk haftalık kazancını kaydetti ve son yedi günde yaklaşık %3 artış yaşadı. Bu olumlu gelişme dört haftalık düşüş serisini kesintiye uğratıyor. Lider kripto para birimi geçtiğimiz ay önemli bir düşüş yaşadı ve değerinin %11’ini kaybetti. Yaşanan düşüş, Ağustos ortasındaki ani fiyat çöküşüyle ​​daha da belirginleşti ve bu da genel değerlemeyi önemli ölçüde düşürdü.

Bitcoin’de İstikrarlı Görünüm!

Bitcoin’in son %3’lük artışı ayın en yüksek seviyesi olan 26.750 dolara ulaştı. Ancak daha sonra 26.592 dolara geriledi. Bitcoin’in fiyat gidişatındaki bu volatiliteli durum kripto para biriminin sık sık yaşadığı düşüşler nedeniyle genellikle “Rektember” olarak anılan Eylül ayıyla ilişkili tarihsel modeller göz önüne alındığında özellikle dikkat çekici olabilir. Yaşanan tekerrür Bitcoin’in mevcut fiyatında güçlü bir destek oluşturduğuna işaret ediyor ve bu da Bitcoin’in yılın başından bu yana elde ettiği kazanımların çoğunu korumasına yardımcı olabilir.

2023 yılı boyunca Bitcoin’in fiyat hareketleri, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) bir spot Bitcoin ETF’sini onaylayacağı yönündeki spekülasyonlardan önemli ölçüde etkilendi. Ancak son haftalarda bu ETF’de büyük bir güncelleme görülmedi ve bu muhtemelen Bitcoin’in mevcut istikrarlı fiyat davranışına katkıda bulundu.

Bitcoin’de Santiment Raporları!

Önde gelen analitik şirketi Santiment, Bitcoin için olumlu bir tahmin sunuyor. Tether‘in kripto para borsalarındaki USDT arzının Mart ayından bu yana en yüksek seviyesine çıkarak %24,1’e ulaştığını vurguladı. Yeni trend borsalardaki BTC ve Ethereum (ETH) varlıklarındaki genel düşüşe karşılık geliyor. Bu gerileme yatırımcıların token’larını alıp satmak yerine elinde tutma eğilimini gösterebilir. İki önemli trendi bağlayarak gelecekteki piyasa alım ilgisinde potansiyel bir artış öngörülebilir.

Ortaya çıkan yükseliş eğilimin bir diğer işareti, Bitcoin’in benzersiz adreslerdeki son dönemdeki artışı olabilir. Yaşanan artış, Bitcoin ekosistemindeki katılımın arttığı anlamına gelebilir ve Santiment’in önde gelen kripto para birimine ilişkin iyimser bakış açısını daha da destekleyebilir. Öte yandan popüler zincir üstü analist Ali Martinez, Bitcoin’in son birkaç haftadır gördüğü fiyat konsolidasyonuna rağmen büyüyen ağ faaliyetinin “zincir içi perspektiften bakıldığında en yükseliş yönündeki sapmalardan birini” temsil ettiğini belirtti.