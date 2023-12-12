BITCOIN (BTC)

Bitcoin’de (BTC) Düşüş Sürüyor! Altcoinlere Fırsat Doğacak Mı?

Özet

  • Bitcoin (BTC), 11 Aralık'ta %9'luk sert bir düşüşle 42.140 dolara gerileyerek dört ayın en düşük seviyesine indi.
  • Bu düşüş, geçen hafta elde edilen kazanımları silerek piyasadaki ciddi bir değişimin sinyalini verebilir.
  • Bitcoin'deki düzeltme, altcoinler arasında hızlı bir volatilite etkisi yaratarak birçok kişiyi çift haneli düşüşlere tanık bıraktı.
  • Piyasa etkisi: Negatif
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Bitcoin (BTC) önemli bir düzeltmeyle karşı karşıya kaldı ve 11 Aralık’ta %9’luk keskin bir düşüşle 42.140 dolara geriledi. Bu düşüş geçen hafta elde edilen kazanımları sildi ve BTC’yi dört ayın en düşük seviyesi olan 41.005 dolara geriledi ve bu da ciddi bir piyasa değişiminin sinyalini vermiş olabilir.

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Kripto Piyasalarında Negatif HavaBitcoin’de Yeniden Test Süreci

Kripto Piyasalarında Negatif Hava

Bitcoin’deki fiyat düzeltmesini hızlı bir şekilde altcoinler arasında bir volatilite etkisi izledi ve birçok kişi çift haneli düşüşlere tanık oldu. Ancak analistler ve piyasa uzmanları bu düşüşü devam eden piyasa döngüsü içerisinde doğal bir ilerleme olarak görüyor. İki ay süren yükseliş dalgasının ardından bu nitelikte bir düzeltme bekleniyordu.

Reflexivity Research’ün kurucu ortağı olan kripto analisti Will Clemente, piyasa düzeltmesini zayıf pozisyonları ortadan kaldırmanın ve yüksek kaldıraçlı kripto para piyasalarını hafifletmenin bir yolu olarak yorumluyor ve bu volatilite piyasa evrimindeki gerekli bir aşamaya bağlıyor. Ek olarak tanınmış bir kripto para analisti olan Remen, X’e bu son gerilemenin bir altcoin boğa koşusunun yolunu açabileceğine dair inancını dile getirdi. Bitcoin’in zirve hakimiyetine atıfta bulunarak potansiyel bir yükseliş trendinden önce uzun bir Bitcoin konsolidasyonu dönemi öngörüyor.

11 Aralık’taki piyasa düşüşü 400 milyon dolar değerindeki kaldıraçlı pozisyonları tasfiye ederek, yeniden kalibrasyon için ortamı temizledi. Santiment’in zincir içi analitik firması, ‘düşüşü fırsata çevirip satın almayı’ savunan sosyal medya paylaşımlarında önemli bir artışa işaret etti. Bu artış altcoin fiyatlarında yaklaşmakta olan yükselişe ilişkin topluluk içinde kolektif güveni ifade ediyor.

Bitcoin’de Yeniden Test Süreci

Ek olarak Bitcoin’in hakimiyetindeki potansiyel olarak %54’ten yaklaşık %40’lık desteği yeniden test etmeye düşmesi, XRP, Ether, Cardano, Solana ve Shiba Inu için iyimser görünümü daha da güçlendiriyor. BTC’nin arkasındaki Ekim ayında başlatılan ivme çok önemliydi ve lider kripto para biriminin değerini yalnızca geçen ay yaklaşık 10.000 dolar artırdı. Bir diğer kripto para analisti olan Hitesh. eth, BTC’nin altı aylık durgun bir dönemden sonra yükselişini vurgulayarak piyasa eğiliminde etkili bir değişime işaret ediyor.

Lider kripto para biriminde 1 BTC’den fazla tutan hesapların sürekli birikimini gösteren zincir üstü verilerin de gösterdiği gibi, Ekim ayındaki yükselişinden bu yana %50 arttı. Bu yükseliş trendi, özellikle Nisan 2024’teki önemli Bitcoin halving etkinliğinden önce Bitcoin borsa yatırım fonunun açılış spotu beklentisiyle, kurumsal girişler ve finans devlerinin artan ilgisiyle desteklenebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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