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Bitcoin’de (BTC) Düşüş Sona Erdi Mi? Rallinin Fitili Ateşleniyor Mu?

Bitcoin'de (BTC) etkili olan uzun süreli düşüş ivmesi sona erecek mi? Yatırımcılar tarafından beklenen ralli başlıyor mu?
01:01
20 Ekim 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasalarının amiral gemisi olan Bitcoin’in (BTC) fiyatı, hangi yönde kırılacak? Düşüş ivmesi derinleşecek mi? Trend değişikliği olası mı? İşte tüm bunların cevabının öğrenebilmek adına verileri inceleyelim!

“Bitcoin’de Piyasa Dibi”

Bitcoin fiyatı bu yıl içerisinde büyük bir düşüş trendi sürdürdü. Kripto para biriminin fiyatı iki haftadan fazla bir süredir 20.000 dolar seviyesinin altında işlem gördüğünden dolayı piyasa katılımcılarının olası bir kırılmanın belirtilerini aradıkları iddiaları mevcut. Görünürde bir kırılma için önemli katalizörler bulunmadığından, piyasadaki birçok uzman isim 19.000 dolar aralığının piyasanın dibi olup olmadığı fikri üzerinde yoğunlaşmış durumda.

Lider kripto para birimi olan Bitcoin’in fiyatın da %35 oranının üzerinde gerileme yaşamasına neden olan Haziran 2022 düşüşünün ardından, kripto para biriminin fiyatı geniş bir ivme kazandı. Ağustos ayı ortasında, Bitcoin fiyatı 25.000 dolar civarında küçük çaplı bir ralli yaşadı. Ancak boğalar fiyatı bu seviyenin üzerinde tutamadığından, yükselişi takip eden birkaç hafta içerisinde BTC yaklaşık %25 oranında bir başka geri çekilme yaşadı.

BTC Verileri

Neredeyse dört aylık durgun fiyat hareketinden sonra, Bitcoin fiyatının gerçekte ne zaman dibe vurabileceğini daha iyi anlamak için BTC’nin uzun vadeli eğilimine bakmanın daha mantıklı olduğu söyleniyor. Santiment’ten elde edilen verilere göre, ortalama dolar yatırım yaşının (MDIA) tüm zamanların en yüksek seviyesinde olduğu belirtiliyor. Bu durum da uzun süredir herhangi bir kripto para birimi dağılımı olmadığı anlamına geliyor. Öte yandan son bir buçuk yıllık MVRV trendi 2017-2019 yılları arasındaki duruma benzer şekilde.

MVRV’nin benzer bir model fiyatına sahip olduğu 2018 yılı sonunda aynı seviyede dibe vurduğunu belirtmekte fayda var. Ayrıca sosyal hacim, piyasanın zirvesinden bu yana önemli ölçüde azaldı ve duyarlılık aynı anda yükseklerden çok daha düşük seviyelere geriledi. Genellikle duyarlılık olumsuz seviyelere ulaştığında, kripto para birimi tersini yaparak fiyat yükselme eğilimine girer. Elde edilen veriler kripto para biriminin hareket yönü hakkında henüz net bir bilgi vermiyor.

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