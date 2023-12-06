BITCOIN (BTC)

Bitcoin’de (BTC) Durmak Bilmeyen Yükselişin Ethereum Üzerindeki Etkileri!

Özet

  • Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) arasındaki 60 günlük korelasyon, Kasım ayında %75'e düşerek birkaç yılın en düşük seviyesine geriledi.
  • Bu durum, 2022'nin sonlarındaki %97'lik tüm zamanların en yüksek seviyelerinden belirgin bir sapmanın olduğunu gösteriyor.
  • Ayrışma, ETH'nin spot borsa yatırım fonu (ETF) lansmanlarındaki artıştan kaynaklanıyor gibi görünüyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Bitcoin‘in (BTC) Ethereum [ETH] ile korelasyonu birkaç yılın en düşük seviyelerine geriledi ve bu iki kripto para biriminin büyüme yörüngeleri büyük bir farklılığa işaret etti. Kripto para analitik şirketi Kaiko’ya göre, 60 günlük korelasyon Kasım ayında %75’e düştü.

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Bitcoin, Ethereum KorelasyonuCoinbase Raporları

Bitcoin, Ethereum Korelasyonu

Belirtilen durum 2022’nin sonunda görülen %97’lik tüm zamanların en yüksek seviyelerinden (ATH) belirgin bir sapması olabilir. Ayrıca Kasım ayından bu yana paritede keskin bir düşüş tespit etti. Ayrışmanın spot ETH borsa yatırım fonu (ETF) lansmanlarındaki artıştan kaynaklandığı görülebilir.

Piyasadaki daha geniş yükseliş eğilimi, spot Bitcoin ETF başvurusunun olası onaylarına ilişkin heyecandan kaynaklandığı belirtiliyor. Bu durum Ekim ortasındaki yükselişin başlamasına yol açtı ve ay sona erdiğinde BTC %26’lık kazanç elde etti. Ancak ETH bu tempoyu yakalamakta yavaş kaldı ve Ekim ayını %17 artışla tamamladı. BlackRock ve Fidelity gibi TradFi devlerinin spot ETH ETF’lerini duyurması Kasım ayında ETH için durumu tersine çevirdi. İkinci en büyük kripto para, Mayıs 2022’den bu yana ilk kez 2.000 dolarlık kritik bariyerin üzerine çıktı.

Coinbase Raporları

Ek olarak Coinbase‘in 21 Nisan tarihli raporuna göre BTC-ETH korelasyonunun düşük olması, portföy çeşitlendirmesi için bir gerekçe oluşturuyor çünkü her iki varlığı da elinde tutmak daha yüksek getirilerle sonuçlanabiliyor. Analistler, yatırımların farklı kripto para birimlerine yayılmasını ve herhangi bir kategoriye olan risklerini azaltılmasını vurguladı.

Öte yandan kurumsal yatırımcılar ise bu trend çapraz riskten korunma gibi ticaret stratejilerini etkileyebilir. Çapraz riskten korunma, benzer fiyat hareketlerine sahip ancak tam olarak korelasyonu olmayan iki kripto para birimine yatırım yaparak riski yönetme uygulamasıdır. Bununla birlikte analistler ve yatırımcıların bunları yatırım tavsiyesi olarak almaması, bunun yerine gerekli özeni göstermesi gerekir.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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