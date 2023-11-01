Bitcoin’de (BTC) Balina Hareketliliği! Devler Uyanıyor Mu?

Geçtiğimiz hafta içerisinde yaşanan olaylar ele alındığında, Bitcoin (BTC) balinalarının hâlâ aktif olarak birikim yaptığı belirtiliyor. BTC’nin fiyatı 30.000 doların üzerinde kalmasına rağmen grafikteki son veriler bu birikim eğiliminin devam ettiğini gösteriyor.

Analitik Şirketi Raporu

IntoTheBlock’un geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir rapora göre, Bitcoin balinaları portföylerini desteklemeye devam ediyor. Paylaşılan grafik, son yedi gün içinde cüzdanlarına 18.924 BTC eklendiğini gösteriyor. Bu balinaların belirtilen zaman diliminde biriktirdiği Bitcoin’in değeri yaklaşık 650 milyon dolara ulaşıyor. Üstelik grafik, son yedi gündeki dalgalı fiyat eğilimine rağmen bu balinaların birikmeye devam ettiğini gösteriyor.

Analitik şirketi Santiment grafiğine göre, balinaların mevcut birikimi Bitcoin arz dağılımına yansıyor. Ayrıca 10.000 ila 100.000 BTC aralığında gözle görülür bir artış yaşandı. Grafik, 23 Ekim’den sonra bu adres grubunda önemli bir artış olduğunu gösteriyor. Başlangıçta bu grup için arz dağılımı %11,6 civarındaydı ancak %11,8’in üzerine çıktı.

Yazı kaleme alındığında hafif bir düşüş yaşandı ancak arz dağılımı yaklaşık %11,8 seviyesinde kaldı. Yaşanan metrik artışlarına rağmen toplam BTC holder sayısı kayda değer bir büyüme göstermedi. Grafik, BTC holder’larının genel sayısının 49 milyon civarında kaldığını gösteriyor.

Bitcoin’de Gelecek Tahmini!

Mevcut konum itibariyle küçük bir düşüş olabilir ama sayı hâlâ 49 milyon aralığında seyrediyor. Bitcoin’in günlük zaman dilimi grafiğindeki mevcut fiyat eğilimi, kalıcı bir yükseliş eğilimini gösteriyor. Son iki haftada küçük düşüşler yaşamasına rağmen sürekli olarak 30.000 doların üzerinde konumunu korudu.

31 Ekim’deki kapanışta, küçük çaplı olsa %1’in altında bir kâr elde etmeyi başardı. Ayrıca şu an itibariyle BTC %1’den az bir düşüşle yaklaşık 34.400 dolardan işlem görüyordu. Ek olarak göreceli güç endeksi (RSI) çok güçlü bir yükseliş eğiliminin sinyalini verdi. Yazı kaleme alındığında RSI çizgisi 80’in üzerinde kaldı.