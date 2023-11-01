f Bitcoin'de (BTC) Balina Hareketliliği! Devler Uyanıyor Mu? › COINTURK

Bitcoin’de (BTC) Balina Hareketliliği! Devler Uyanıyor Mu?

Özet

  • Bitcoin (BTC) balinaları, son yedi gün içinde 18.924 BTC'yi portföylerine ekleyerek birikimlerine devam ediyor.
  • Balinaların bu birikimlerinin değeri yaklaşık 650 milyon doları buluyor ve arz dağılımında 10.000 ila 100.000 BTC aralığında belirgin bir artış görülüyor.
  • BTC'nin günlük zaman diliminde fiyatı 30.000 doların üzerinde tutmaya devam ediyor, RSI çizgisi 80'in üzerinde kalarak güçlü bir yükseliş eğilimini gösteriyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
21:15
1 Kasım 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç

Geçtiğimiz hafta içerisinde yaşanan olaylar ele alındığında, Bitcoin (BTC) balinalarının hâlâ aktif olarak birikim yaptığı belirtiliyor. BTC’nin fiyatı 30.000 doların üzerinde kalmasına rağmen grafikteki son veriler bu birikim eğiliminin devam ettiğini gösteriyor.

Analitik Şirketi Raporu

IntoTheBlock’un geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir rapora göre, Bitcoin balinaları portföylerini desteklemeye devam ediyor. Paylaşılan grafik, son yedi gün içinde cüzdanlarına 18.924 BTC eklendiğini gösteriyor. Bu balinaların belirtilen zaman diliminde biriktirdiği Bitcoin’in değeri yaklaşık 650 milyon dolara ulaşıyor. Üstelik grafik, son yedi gündeki dalgalı fiyat eğilimine rağmen bu balinaların birikmeye devam ettiğini gösteriyor.

Analitik şirketi Santiment grafiğine göre, balinaların mevcut birikimi Bitcoin arz dağılımına yansıyor. Ayrıca 10.000 ila 100.000 BTC aralığında gözle görülür bir artış yaşandı. Grafik, 23 Ekim’den sonra bu adres grubunda önemli bir artış olduğunu gösteriyor. Başlangıçta bu grup için arz dağılımı %11,6 civarındaydı ancak %11,8’in üzerine çıktı.

Yazı kaleme alındığında hafif bir düşüş yaşandı ancak arz dağılımı yaklaşık %11,8 seviyesinde kaldı. Yaşanan metrik artışlarına rağmen toplam BTC holder sayısı kayda değer bir büyüme göstermedi. Grafik, BTC holder’larının genel sayısının 49 milyon civarında kaldığını gösteriyor.

 

Bitcoin’de Gelecek Tahmini!

Mevcut konum itibariyle küçük bir düşüş olabilir ama sayı hâlâ 49 milyon aralığında seyrediyor. Bitcoin’in günlük zaman dilimi grafiğindeki mevcut fiyat eğilimi, kalıcı bir yükseliş eğilimini gösteriyor. Son iki haftada küçük düşüşler yaşamasına rağmen sürekli olarak 30.000 doların üzerinde konumunu korudu.

31 Ekim’deki kapanışta, küçük çaplı olsa %1’in altında bir kâr elde etmeyi başardı. Ayrıca şu an itibariyle BTC %1’den az bir düşüşle yaklaşık 34.400 dolardan işlem görüyordu. Ek olarak göreceli güç endeksi (RSI) çok güçlü bir yükseliş eğiliminin sinyalini verdi. Yazı kaleme alındığında RSI çizgisi 80’in üzerinde kaldı.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
RWA ve Nedir, Ne İşe Yarar? Kripto Para Yatırımcıları İçin Chainlink Neden Önemli
RWA ve Nedir, Ne İşe Yarar? Kripto Para Yatırımcıları İçin Chainlink Neden Önemli
Detaylı Stars Arena Kullanım Rehberi, En Basit Haliyle Nasıl Kullanılır-Kazanç Elde Edilir?
Detaylı Stars Arena Kullanım Rehberi, En Basit Haliyle Nasıl Kullanılır-Kazanç Elde Edilir?
Airdrop Etkinliklerinin En Önemli Kriter Adayı Gitcoin Passport Nedir? Detaylı Analiz
Airdrop Etkinliklerinin En Önemli Kriter Adayı Gitcoin Passport Nedir? Detaylı Analiz
Scroll Ekibinden Mainnet Duyurusu Geldi: Olası Airdrop Kriterlerini İnceliyoruz
Scroll Ekibinden Mainnet Duyurusu Geldi: Olası Airdrop Kriterlerini İnceliyoruz
NFT Sektöründe İşlem Hacmi Düşerken Mint Sayısı Artıyor: Detaylı Piyasa Analizi
NFT Sektöründe İşlem Hacmi Düşerken Mint Sayısı Artıyor: Detaylı Piyasa Analizi
Kripto Varlık Opsiyonları Nedir?
Kripto Varlık Opsiyonları Nedir?
Sosyal Medya Platformu Kullanıcıların Beğenisine Sunuldu: Farcester Rehberi ve Olası Airdrop Kriterleri
Sosyal Medya Platformu Kullanıcıların Beğenisine Sunuldu: Farcester Rehberi ve Olası Airdrop Kriterleri
Mina Ekosistemi: Kaupang DEX Nedir, Nasıl Kullanılır?
Mina Ekosistemi: Kaupang DEX Nedir, Nasıl Kullanılır?
İlgili Yazılar
Ünlü Kripto Savunucusundan Dikkat Çeken Bitcoin Yorumu: Her Yıl Yüzde Yüz Artacak
Ünlü Kripto Savunucusundan Dikkat Çeken Bitcoin Yorumu: Her Yıl Yüzde Yüz Artacak
Bitcoin Metriğinde Yeni Rekor: Bu Metrik Boğa Döngüsüne İşaret Ediyor
Bitcoin Metriğinde Yeni Rekor: Bu Metrik Boğa Döngüsüne İşaret Ediyor
Fed Sonrası Bitcoin 40.000 Dolar Olur Mu? Kripto Paralar Ne Olacak?
Fed Sonrası Bitcoin 40.000 Dolar Olur Mu? Kripto Paralar Ne Olacak?
Kanadalı Parlemento Üyesinden Bitcoin Konuşması: Satoshi Nakamoto’ya Teşekkür Etti
Kanadalı Parlemento Üyesinden Bitcoin Konuşması: Satoshi Nakamoto’ya Teşekkür Etti
Bitcoin Fiyatında Yükseliş Devam Edecek mi? Uzman İsimlerden BTC Yorumları
Bitcoin Fiyatında Yükseliş Devam Edecek mi? Uzman İsimlerden BTC Yorumları
Bitcoin’de Dipleri Bilen Uzmandan Çarpıcı Analiz: 2019 ve 2020’nin Aynısı!
Bitcoin’de Dipleri Bilen Uzmandan Çarpıcı Analiz: 2019 ve 2020’nin Aynısı!
Bitcoin’de (BTC) Yatırımcıların Beklediği O Sinyal Sonunda Yandı!
Bitcoin’de (BTC) Yatırımcıların Beklediği O Sinyal Sonunda Yandı!
Bitcoin’de (BTC) Normale Dönüş Başlıyor Mu? Makroekonomik Faktörlerin Etkisi!
Bitcoin’de (BTC) Normale Dönüş Başlıyor Mu? Makroekonomik Faktörlerin Etkisi!
OKUYUCU YORUMLARI

PARTNERLERİMİZ
Blockchain Bilişim A.Ş. >> COINTURK 2014-2023