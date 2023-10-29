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Bitcoin’de (BTC) Balina Aktivitesi! Yükselen Metrikler Neyin İşaretcisi?

Özet

  • Bitcoin (BTC), bir hafta boyunca süren %13'ten fazla fiyat artışının ardından yükseliş ivmesini kaybetti ve son 24 saatteki artış oranı %1'in altına düştü.
  • Balinalar, son beş gün içinde 1 milyar dolardan fazla değerde BTC satın alarak kripto paraya güven gösterdiler.
  • BTC'nin sosyal medyada bahsedilme oranı ve yükseliş hissiyatı önemli ölçüde düştü, aynı zamanda ticaret hacmi de azaldı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
23:03
29 Ekim 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç

Bir hafta süren rahat boğa yükselişinin ardından Bitcoin‘in (BTC) yükseliş ivmesi geriledi. Bu durum BTC fiyatının son 24 saat içerisinde hareket etmesinden açıkça görülebilir. Ancak balinalar, kripto para stoklamaya devam ederken BTC’ye büyük bir güven gösterdi.

BTC’de Yükseliş Hızı Düştü

CoinMarketCap’e göre Bitcoin, son yedi gün içerisinde fiyatını %13 oranından fazla artırmayı başardı. Bu durum yatırımcılara fiyatın daha da artacağı yönünde umut verdi. Ancak gerçek farklı çıktı, son 24 saatte BTC’nin büyüme hızı düştü.

BTC’nin fiyatı geçtiğimiz gün %1’den daha az bir artış gösterdi. BTC’nin büyümesi yavaşlasa da balinalar lider kripto para birimine güveniyordu. Popüler bir kripto para analisti olan Ali, yakın zamanda balinaların geçmişte nasıl davrandığını ortaya koyan bir tweet yayınladı.

Tweete göre balinalar, yalnızca son beş gün içinde 1 milyar dolardan fazla değerde BTC satın aldı ve bu da kripto paraya olan güvenlerini yansıtabilir. Balinaların BTC’ye olan güveni yüksek olsa da sınır piyasası farklı bir görüşe sahip gibi görünüyor. Bu durum, BTC’nin borsalardaki arzının borsalar dışındaki arzın üzerine çıkmasıyla ortaya çıktı.

Ek olarak döviz rezervi de artıyordu, bu da token’ın yazı kaleme alındığında satış baskısı altında olduğu anlamına gelebilir. Satış baskısındaki artışa dair kanıtlara rağmen BTC’nin tasfiyesinin oldukça normal kalması şaşırtıcı olabilir. Hyblock Capital’in grafiğine göre, BTC’nin likidasyon seviyesi son birkaç günde endişe verici bir seviyeye yükselmedi.

BTC Metriklerinde Son Durum

Bitcoin’in sosyal metriklerine bakıldığında, kripto para hakkındaki olumsuz düşüncenin yakın geçmişte arttığı ortaya çıktı. LunarCrush’a göre, BTC’nin sosyal medyada bahsedilenleri ve yükseliş hissiyatı son yedi gün içinde önemli ölçüde düştü.

Bitcoin’in ticaret hacmi de düştü, bu da yatırımcıların kripto parayla yatırım yapma konusunda isteksiz olduklarını yansıtabilir. BTC’nin değer artış trendindeki son duraklama nedeniyle fiyat hareketliliği 1w de bir düşüş kaydetti.

Türev piyasası ölçümleri de oldukça aşağı yönlü görünüyordu. Coinglass’a göre BTC’nin açık pozisyonu artarken fiyatı sabitlendi, bu da bu eğilimin devam edeceğini gösterebilir. Üstelik BTC’nin Alıcı Alım-Satış oranı ve Fonlama Oranı yeşildi, bu da vadeli işlem piyasasındaki yatırımcıların fiyat gidişatının yavaşladığı bir zamanda BTC satın aldığı anlamına gelebilir.

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