Kripto piyasaları şu anda neredeyse 500 gün ile şimdiye kadarki en uzun ayı döngüsünde ve temel olarak işler olumlu görünüyor ancak piyasalar henüz tepki vermedi. 28 Ağustos’ta MN Trading CEO’su ve kurucusu Michaël van de Poppe, mevcut ayı piyasasının 2015’ten beri tanık olduğumuz ayı piyasalarına göre çok farklı bir dönem olduğunu söyledi. Sağlam temel büyüme gerçeğine rağmen kriptoya olan inancın da yavaş yavaş kaybolduğu, esasen yatay bir hareket dönemi olduğunu da sözlerine ekledi.

En Uzun Düşüş Döngüsü Yaşanıyor

Bitcoin fiyatı şu anda yaklaşık iki yıl önce görülen bir önceki zirveye kıyasla %62 oranında gerilemiş durumda. Bu nedenle ayı piyasası 490 gün boyunca önceki döngü düşüklerinden çok daha uzun sürdü. Bu döngüde kripto kışının uzun sürmesinin birkaç olası nedeni var. Eşi benzeri görülmemiş bir pandemi dünyayı kasıp kavurdu ve hükümetleri kilitlenmeye zorlayarak ekonomilere ve geçim kaynaklarına zarar verdi.

Dahası 2022’deki birkaç yüksek profilli kripto çöküşü; Terra ve FTX gibi dev şirketlerin çöküşü, sektörü çökertmeye istekli düzenleyicilerden büyük bir tepki yarattı. Yükselen faiz oranları da dünyanın birçok gelişmiş ülkesini olumsuz etkiledi ve yatırımcılar için birçok yatırım ürününe göre daha düşük riskli getiriler sağladı. Ancak bu durum aynı zamanda bir borç dağı oluşmasına katkıda bulundu.

Bitcoin İçin Olumlu Gelişmeler Var

Ancak her şey karamsar değil. Dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock, büyük madencilik şirketlerinde hisseleri bulunan ve SEC’e spot Bitcoin ETF’i için başvuruda bulunan BlackRock, Bitcoin ve kriptoya meraklı olduğunu attığı adımlar ile kanıtladı. Analistler böyle bir ürünün bu yıl onaylanmasını bekliyor ki bu da büyük kurumsal yatırım anlamına geliyor. Hong Kong ve Asya’da kriptoya yönelme ve Bitcoin’in yarıya inmesi gibi başka temel faktörler de var. Analist şunları ekledi:

“Mesele şu ki mevcut dönemde bu olaylar fiyata hiç yansımıyor. Piyasa ‘ayı piyasası modunda’ sıkışıp kaldığı için geride kalıyor çünkü son 2 yıldır fiyat düşüyor.”

Bitcoin fiyatı ise hafta sonu boyunca neredeyse hiç hareket etmedi ve 26.000 dolar seviyesinde kaldı. Varlık, yazı yazıldığı sırada 25.982 dolar seviyesinde %0.66’lık bir düşüşle seyrediyor. Bitcoin, 17 Ağustos’taki %10’luk düşüşünden bu yana konsolidasyon için yeni bir destek bölgesi buldu ancak volatilite ve hacimler tekrar azalıyor, bu nedenle işler bir süre bu şekilde kalabilir.