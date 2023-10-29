  Bitcoin Yükselişine Eşlik Eden ve Türklerin Çok Sevdiği İki Altcoin’de Neler Oluyor?

Kripto para piyasasında haftalık kapanışa saatler kala heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Yazının yazıldığı sırada Bitcoin 34.447 dolar seviyesinden işlem görüyordu ve son 24 saatte %0,96’lık yükseliş yaşanıyordu. Bu coşkuya kripto para yatırımcılarının dikkatle izlediği altcoin’ler de eşlik etmeye devam ediyor. Peki 2021 rallisinde öne çıkan iki altcoin olan AVAX ve Solana’da neler yaşanıyor? Birlikte inceliyoruz.

AVAX Grafik Analizi

Son zamanlarda SocialFi hype’ı ile birlikte adından söz ettiren AVAX için günlük grafikte düşen kanal formasyon yapısı hala geçerliliğini koruyor. Bugün yaşanan yükseliş ile birlikte direnç çizgisini kırmaya çok yaklaşan AVAX, bunun gerçekleşmesi durumunda yükseliş ivmesini hızlandıracaktır.

AVAX için günlük grafikte takip edilmesi gereken destek seviyeleri sırasıyla; 10,31 / 9,83 ve 8,83 dolar seviyeleridir. Özellikle 10,31 dolar seviyesinin altında bir günlük bar kapanışının gerçekleşmesi direnç kırılımının gerçekleşmesini engelleyerek AVAX’ın formasyon içerisinde hareket etmesine neden olacaktır.

AVAX için günlük grafikte dikkat edilmesi gereken direnç seviyeleri sırasıyla; 11,31 / 12,21 ve 13,43 dolar seviyeleridir. Özellikle 11,31 dolar seviyesinin kırılması ve günlük bar kapanışının bu seviyenin üzerinde gerçekleşmesi formasyonunun yukarı yönlü çalışmasını sağlayacak ve fiyat yükselişini ivme kazanmasını sağlayacaktır.

Solana Grafik Analizi

FTX kurucusu Sam Bankman-Fried’ın dava süreci devam ederken bir yandan gözler Solana’ya çevrildi. Özellikle kripto para borsası FTX’in mahkeme izni almasının ardından ciddi bir düşüş yaşayan Solana için günlük grafikte tüm göstergeler olumlu görünüyor. Son olarak yükselen kanal formasyonunda kırılım gerçekleşen SOL cephesinde bu kırılımın ardından yükseliş ivme kazandı.

SOL için günlük grafikte dikkat edilmesi gereken destek seviyeleri sırasıyla; 31,15 / 28,51 ve 25,56 dolar seviyeleridir. Özellikle 28,51 dolar altında günlük bar kapanışının gerçekleşmesi fiyatın formasyon içine girmesine ve yükseliş senaryosunun ertelenmesine neden olur. Ancak buna rağmen EMA 200 seviyesinin destek çizgisinde olması SOL için büyük bir avantaj sağlıyor.

SOL için günlük grafikte takip edilmesi gereken direnç seviyeleri sırasıyla; 32,84 / 34,52 ve 35,84 dolar seviyeleridir. Özellikle son günlerde çalışan 32,84 dolar seviyesinin üstünde günlük kapanış gerçekleşmesi yükseliş ivmesini hızlandıracaktır.