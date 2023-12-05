Kripto para piyasasında uzun vadeli yatırımcılar için işler giderek ilginç ve karlı hale geliyor. Bitcoin (BTC) kısa süre önce 43 bin doların üzerine çıktı. En büyük kripto paranın fiyatındaki bu artış birçok kişinin BTC’nin şaşırtıcı bir şekilde 500 bin dolara çıkacağına olan inançlarını artırırken Ripple’ın XRP‘si gibi altcoin’lerin de en sonunda bu yükselişten faydalanması bekleniyor. İşte bu dinamik ikili hakkında arama motoru devi Google’ın yapay zekası Google Bard’ın söyledikleri.

Google Bard, XRP İçin Potansiyel Hedefleri Sıraladı

Google Bard, Bitcoin’in fiyatının 500 bin dolarlık dönüm noktasına ulaşması halinde XRP’nin fiyatı için potansiyel senaryoları sıraladı. Yapay zekaya göre, Bitcoin’in pozitif ivmesi piyasa geneline yansıyacak olursa XRP’nin fiyatı en olası senaryoda 1,5 ile 3 dolar arasında bir noktaya gelebilir. Ancak, Ripple’ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) açtığı dava ve Stellar (XLM) gibi alternatiflerinin güçlü rekabeti gibi engeller nedeniyle şu an için XRP’den mükemmel bir performans beklemek zor.

XRP’nin menkul kıymet olmadığının mahkemede teyit edilmiş olmasına rağmen karşı karşıya olunan yasal problemler ve piyasa dinamikleri Bitcoin‘in yükselişiyle doğrudan bir korelasyon kurulmasını engelleyebilir. Şu anda 0,6200 dolar civarında fiyatlanan XRP’nin 3 dolara ulaşması için yüzde 383’lük önemli bir artışa ihtiyacı var.

Google Bard’a göre Bitcoin ve XRP arasındaki korelasyon, XRP’yi potansiyel olarak 5 ila 10 dolar aralığına çıkarabilir. XRP’nin 10 dolara ulaşabilmesi için yüzde bin 512’lik önemli bir artış olması gerekiyor.

Google Bard, Ripple‘ın SEC karşısındaki yasal savaşta elde ettiği önemli zaferlerin önemine vurgu yaparak, XRP’nin önündeki engellerin kalkmasını ve altcoin için gizli talep kilidinin açılmasını öngörüyor. Yapay zeka ayrıca Ripple’ın ürünlerinin, özellikle de Ripple Payments’in (eski adıyla ODL) finans kurumları tarafından yaygın bir şekilde benimsenmesinin XRP’nin organik büyümesi için kilit bir itici güç olarak görüyor. Dahası Google Bard, düzenlemeler tarafındaki olumlu gelişmelerle ve Ripple’ın daha fazla stratejik işbirlikleri yapmasıyla XRP’deki iyimser görünümün daha iyi bir hal almasını bekliyor.

XRP’nin Potansiyel Sürprizleri

Google‘ın yapay zekası en iyi senaryoda, beklenmedik bir olayın XRP’nin fiyatını 10 doların çok ötesine taşıyabileceğini düşünüyor. Google Bard’a göre bu türden bir olaya küresel para transferleri için XRP kullanan büyük bir finansal oyuncu ile çığır açan bir işbirliği veya bir teknoloji yükseltmesiyle ulaşılabilir.

Öte yandan Google Bard, bu tür olayları tahmin etmenin zor olduğunu eklemeyi ihmal etmedi. Google’ın yapay zekasının da belirttiği gibi, bu görüşler spekülatiftir ve Bitcoin’in 500 bin doları ulaşması durumunda gerçek XRP’nin fiyatı önemli beklentilerin çok daha ötesinde ya da çok daha altında kalabilir.