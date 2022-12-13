Bitcoin yükselişi piyasada olumlu etkiler yarattı. Önde gelen iki altcoin olan Ethereum ve XRP de bu yükselişi yakından takip edebilir.

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Bitcoin (BTC) fiyatı nihayet ay başından bu yana devam eden direnç alanından çıktı. Bu arada, Ethereum (ETH) fiyatı şu anda bunu yapmaya çalışıyor ve Ripple (XRP) fiyatı da yakından takip edebilir.

Bitcoin Fiyat Tahmini: BTC Nihayet Çıkış Yaptı

Satoshi Nakamoto tarafından yaratılan kripto varlık Bitcoin, 21 Kasım’dan bu yana yükselen bir destek çizgisinin üzerine çıktı. Hat, en son 10 Aralık’ta olmak üzere birçok kez onaylandı. Fiyat yükselen bir paralel kanal içinde işlem görüyor olsa da, direnç çizgisi yeterli kez doğrulanmadı. Zıpladıktan sonra (yeşil simge), Bitcoin fiyatı Aralık ayının başından beri yerinde olan 17.200 dolar bölgesinden çıktı.

Bu kırılma aynı zamanda önemliydi çünkü altı saatlik RSI düşüş eğilimi trend çizgisinden çıktı. Dahası, hem teknik hem de zincir üzerindeki göstergelerden birkaç uzun vadeli yükseliş işareti mevcut.

Yukarı yönlü hareket devam ederse, BTC fiyatı için ilk direnç alanı 17.770 dolar olabilir. Bu, 0,382 Fib geri çekilme direnç seviyesi ve kanalın ortası ile çakışacağı anlamına geliyor. Bitcoin fiyatı için bir sonraki direnç, kanalın direnç çizgisi ve yatay bir direnç alanı tarafından oluşturulan 18.200 dolar olacak. Tersine, yükselen destek çizgisinin altında bir kapanış, bunun yerine trendin düşüş eğiliminde olduğunu gösterecek.

ETH Çıkış Yapabilir Mi?

ETH, Vitalik Buterin tarafından yaratılan Ethereum blok zincirinin yerel token’ı. Ethereum fiyat hareketi Bitcoin fiyatına biraz benzemekte. ETH fiyatı 21 Kasım’dan bu yana arttı, ancak birkaç denemeye rağmen başlangıçta 1.290 dolarlık direnç alanının üzerine çıkamadı. Ancak Ethereum fiyatı 13 Aralık’ta kısa vadeli azalan paralel kanaldan çıktı. Bu aynı zamanda RSI’ın kendi azalan direnç çizgisinden çıkmasıyla aynı zamana denk geldi.

Sonuç olarak, Ethereum fiyatı 1.290 dolarlık direncin üzerine çıkabilir. Eğer öyleyse, bir sonraki direnç 0,618 Fib geri çekilme direnç seviyesi olan 1.450 dolarda olacak. Tersine, 1.290 dolar direncinden bir başka ret, 1.200 dolara doğru bir düşüşe yol açabilir.

XRP Desteğin Üzerinde Konsolide Oluyor

XRP fiyatı 13 Haziran’dan bu yana yükselen bir destek çizgisi boyunca artış gösterdi. Yukarı yönlü hareket 23 Eylül’de 0,56 dolarlık yüksek bir seviyeye ulaştı. O zamandan beri, XRP fiyatı azalan bir direnç çizgisinin altına düştü.

Şu anda Ripple fiyatı 0,38 dolarlık yatay destek alanının içinde işlem görüyor. Geçtiğimiz 24 saat içinde, XRP fiyatı sıçradı ve bir yükseliş şamdanı (yeşil simge) oluşturdu. Mum çubuğu, 14 Kasım’da oluşturulan ve keskin bir yukarı yönlü harekete yol açan mum çubuğuyla aynı.

En olası XRP fiyat tahmini, azalan direnç çizgisine doğru 0,43 dolar seviyesine bir artış olabilir. Günlük kapanışın 0,38 dolarlık yatay bölgenin altında gerçekleşmesi bu yükseliş hipotezini geçersiz kılabilir.

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