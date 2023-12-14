Bitcoin Yükseldi Memecoin Sonunda Sıfırı Sildi! Solana’nın Memecoin’i Yüzde 42 Arttı! İşte FOMC Sonrası Son Durum!

Bugün kripto para piyasalarında yatırımcılar, son FOMC kararının açıklanmasının ardından riskli odaklanmaya başladı ve güçlü fiyat artışları yaşandı. Kripto varlık alanında hafta başında yaşanan düşüş bir bakıma ABD enflasyon verileri, FOMC kararına bağlı geniş çaplı endişelere bağlanmıştı.

Açıklanan son ABD Tüketici Fiyat Endeksi verileri de Kasım ayında enflasyonun duraksadığını göstererek yatırımcılara güven verdi. Ancak buna rağmen, 13 Aralık’ta piyasada yaşanan düşüş hareketinden de anlaşılacağı üzere, yatırımcılar hali hazırda Fed yetkililerinin yılın sonunda alacağı kararın çıkmasını sabırla bekledi.

Bitcoin ve Altcoin’lerde Son Durum

FOMC toplantısından çıkan kararın aardından piyasada yaşanan rallinin de ortaya koyduğu üzere, kripto piyasası bir kenara bırakılacak olursa, küresel finans piyasası için bir büyük bir fırsat olarak kabul ediliyor.

Kripto para fiyatlarını inceleyecek olursak Bitcoin fiyatı açıklanan karar sonrası son 24 saattelik süreçte %4.47’lik artış yaşadı ve 42.800 dolar seviyesinde işlem görüyor. Yaşanan fiyat artışı, piyasa katılımcılarına güven verdi ve birçok kişi kara bulutların kalkmasının ardından önümüzdeki günlerde yeni bir yıllık ATH’nin yolunun açıldığını düşünüyor.

Altcoin’lerin kralı Ethereum’un fiyatı %4,48 artışla 2.268,27 dolara yükseldi, 24 saatlik işlem hacminde %6,81’lik bir düşüş yaşandı ve 11,27 milyar dolara kadar geriledi. Yine dikkat çekici altcoin’lerin başında yer alan XRP‘nin fiyatı %3,41 oranında yükseldi ve 0,6261 dolara yükseldi. İşlem hacminde de son 24 saatte %3,47 düşüş yaşandı ve 1,45 milyar dolara geriledi.

Bu arada, Cardano fiyatı %16,90’lık güçlü bir artış yaşadı ve 0,6535 dolar seviyesine geldi. Bir günlük hacmi %58 artışla 1,98 milyar dolar oldu. Geçtiğimiz aydan bu yana piyasanın yıldızı olan Solana fiyatı, piyasadaki yükseliş hissiyatına eşlik etti. Yazım saati itibariyle %6,36 artışla 71,95 dolara yükseldi.

Memecoin’lere bakacak olursak Dogecoin fiyatı 14 Aralık’ta %5,15 artışla 0,09555 dolardan işlem görüyor. Bu süreçte işlem hacminde %25 düşüş yaşandı ve 713,09 milyon dolara geriledi. Ayrıca, Shiba Inu fiyatı %7 arttı ve 0,00001003 dolara yükseldi. Hacminde %14,8 azaldı ve 173,06 milyon dolar seviyesine geriledi.

DOGE ve SHIB’in en yakın rakibi Pepe Coin, hafta boyunca dalgalı fiyat hareketlerine ev sahipliği yaptıktan sonra 14 Aralık’ta yeniden yükseliş ivmesi kazandı. Yazım saati itibariyle, Pepe Coin fiyatı Perşembe günü% 5.84 arttı ve 0.000001406 dolardan işlem görüyor. son 24 saatlik hacminde %19.51’lik artış oldu ve 104.05 milyon dolara ulaştı.

Bugünün En İyi Kriptoları

Günün en çok dikkat çeken altcoin’lerinin başında BONK geliyor. BONK Perşembe günü kripto piyasasında en çok kazananlar arasında listenin başında yer alıyordu ve yatırımcıların meme coin’lere yönelik artan güvenini ortaya koydu. Bunun yanı sıra, BONK fiyatı yazım saati itibariyle %42,34 arttı ve 0,00001378 dolara yükselirken, düne göre işlem hacmi aynı anda %92,37 artışla 271,18 milyon dolara kadar yükseldi.

BEAM fiyatı ise daha geniş kripto pazarındaki yükselişe bağlı olarak %32,24 artışla 0,02657 dolara kadar yükseldi. Bunun yanı sıra, altcoin’in işlem hacmi de son 24 saatte %59,86 oranında bir artışla 147,85 milyon dolara kadar geldi.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.