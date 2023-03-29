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Sabah saatlerinden bu yana değer artışlarına hız kazandıran lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), gün içinde yükseliş yönlü bir ivme yakaladı ve son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama %5,5’lik bir değer artışı kaydederek 28.500 dolar fiyat seviyelerini aştı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi yeniden yükselişe geçti ve kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri CoinMarketCap verilerine göre 1,19 trilyon dolar seviyelerini geride bıraktı.

Bitcoin (BTC), 28.500 Doları Aştı

Bitcoin, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama %5,5’lik bir değer artışı kaydetti ve yeniden 28.500 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, sabah saatlerinden bu yana değer artışlarına hız kazandırdı ve gün içerisinde yükseliş yönlü bir ivme yakaladı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer artışlarının ardından 1800 dolar direncini aşmayı başardı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap verilerine göre 1,19 trilyon dolar seviyelerini geride bıraktı. Piyasadaki bu yükseliş ivmesinin de etkisiyle gün içerisinde %10’un üzerinde yükselişler kaydeden kripto para birimleri de oldu. Öte yandan kripto para piyasasındaki volatilite de önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içinde ortalama 150 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri

Lider kripto para birimi Bitcoin’in 28.500 dolar fiyat seviyelerini aşması ile birlikte kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, sabah saatlerinden bu yana değer artışlarına hız kazandırdı ve gün içerisinde yükseliş yönlü bir ivme yakaladı. CoinMarketCap verilerine göre piyasa değeri en yüksek kripto para birimleri arasında da XRP ve Cardano (ADA) kaydettikleri yükselişler ile birlikte günün öne çıkan kripto para birimleri arasında yer aldı. Son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde XRP ortalama %20’lik bir değer artışı kaydederken Cardano blokzincirinin yerel kripto para birimi ADA %10’un üzerinde bir yükseliş gerçekleştirdi.