Bitcoin’de Yeni Zirveler Yolda mı? 2 Uzman Yorumladı!

Bitcoin‘in (BTC) fiyatı, yatırımcılara önümüzdeki günler için potansiyel olarak güven verebilecek ilginç bir modeli takip ediyor. Mevcut fiyat seviyelerinde en büyük kripto paranın fiyatı dev kripto para borsası FTX’in çöküşünün patlak vermesinden önceki seviyelere ve hatta bunun da ötesinde Nisan 2022 seviyelerine yükselmiş durumda. Peki Bitcoin için sırada ne var, gelin daha yakından bakalım.

Bitcoin Fiyat Tahmini

Kripto para analisti ve trader’ı Titan of Crypto, kişisel X hesabından son 72 saatteki fiyat aktivitesine dayanarak 46 bin 500 dolara varan bir yükseliş beklediğini açıkladı. Şu anda en büyük kripto para 15 dakikalık oldukça düşük zaman diliminde son üç günde aynı fiyat artışı ve ardından gelen düzeltme modelini takip ediyor. Analist, bu nedenle BTC’nin fiyatının 46 bin 500 dolara ulaşmasının beklendiğini söyledi ve şunları ekledi:

Bitcoin için sırada 46 bin 500 dolar mı var? Daha düşük zaman diliminde (15 dakika) BTC, üst üste 3 gündür aynı modeli tekrarlıyor gibi görünüyor. Eğer bu model bugün tekrarlanacak olursa hedef seviye 46 bin 5 bin dolar olacaktır.

Bitcoin Maximalist adını kullanan bir başka anonim kripto para analisti de Bitcoin’in fiyatında büyük bir çıkış olmasını öngörüyor. Analist BTC’yi mevcut sevilerden 100 bin dolar ve ötesine götürebilecek devasa büyüklükte bir yeşil mum yakmasını beklediğini söyledi.

Zincir içi veriler de analistlerin yükseliş beklentisini destekliyor. 100 adetin üzerinde BTC tutan Bitcoin cüzdanı adreslerinin sayısı son dört hafta içinde 40 bin doların üzerindeki ralliye kadar aktif hale geldi.

BTC’ye Yönelik Uzun Vadeli Beklentiler

Piyasa gözlemcileri uzun vadede en büyük kripto para için iki önemli katalizöre işaret ediyor. Bu katalizörlerden ilki ABD’de ilk spot Bitcoin ETF’sinin onaylanması gösteriliyor. İkinci katalizör olarak ise Nisan 2024’de gerçekleşmesi beklenen Bitcoin blok ödülü yarılanması gösteriliyor.

Dahası spot Bitcoin ETF onayı gelmeden önce fiyatın 50 bin doları aşıp aşmayacağı, boğa koşusunun bir sonraki aşamasına ulaşmak için iyi bir konumda olup olmayacağı merak konusu. Uzmanlar, ETF onay duyurusu için bir sonraki muhtemel tarihlerin 6 ila 8 Ocak 2023 arası olduğuna işaret ediyor olsalar da ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) teknik nedenlerden ötürü ETF onayını birkaç hafta daha erteleme imkanına sahip.