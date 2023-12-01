Bitcoin Yatırımcısının Sırtı Yere Gelmeyecek! Ünlü Kripto Para Milyarderi 70 Bin Dolar İçin Tarih Verdi!

Galaxy Digital’in kurucusu ve CEO’su Michael Novogratz, Bitcoin‘in (BTC) bir yıl içinde son zirvesini aşarak 70 bin doların üzerine çıkacağı öngörüsünde bulundu. Novogratz’ın bu beklentisini ABD’li federal düzenleyici Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) doğrudan BTC tutan ABD’nin ilk borsa yatırım fonunu (ETF) onaylayacağına dair büyüyen beklenti besliyor. Bu arada, ABD’de spot Bitcoin ETF’leri için yapılan bir dizi başvuru, düzenlenmiş ve akredite yatırımcılar arasında BTC’ye olan kurumsal ilgide önemli bir artışa işaret ediyor.

Spot ETF’ler ve Bitcoin Fiyatı

Novogratz, spot Bitcoin ETF’lerine milyarlarca doları piyasa çekeceğini öngörüyor ve bir spot ETF’nin piyasa sürülerek işlemlere açılmasının ardından ilk yıl veya daha fazlasında bu akışın gerçekleşebileceğini belirtti. Kripto para milyarderi ABD’deki 2024 seçim yılındaki belirsizliğin kripto paralara olan ilgiyi daha da artırabileceğinin de altını çizdi.

Novogratz, hükümet onayının piyasa psikolojisi üzerindeki etkisine vurgu yaparak, fiyatların marj üzerine belirlendiğini belirtti ve hükümetin Bitcoin satın alabileceğinizi açıklamasıyla kayda değer bir psikolojik değişiklik olacağını ekledi. Kripto paraların kurumsal benimsemesinin önünün SEC’nin spot Bitcoin ETF onayı yoluyla açılacağını savunan Novogratz, daha önce SEC’nin bu yılın sonuna kadar ETF başvurularından en az birisine onay çıkacağını beklediğini ifade etmişti.

Bitcoin’in fiyatındaki son aylardaki yükseliş, BlackRock ve Fidelity gibi büyük yatırım şirketlerinin ilgisindeki artışla aynı döneme denk geldi. Bu kurumlar, müşterilerine spot Bitcoin ETF’leri sunma konusunda düzenleyici onayı bekliyor ve böyle bir onayı kripto paralar için alım baskısını artırması bekleniyor.

ABD Merkezli Bitcoin Vadeli İşlem Fonu BITO’ya Yoğun İlgi

Öte yandan ProShares’in Chicago Ticaret Borsası’nda (CME) listelenen ABD merkezli Bitcoin vadeli işlem fonu Bitcoin Strategy ETF‘si (BITO), bu hafta yönetilen varlıklar (AUM) açısından 1.47 milyar dolarlık rekor seviyeye ulaştı. Böylece BITO, Aralık 2021’deki rekorunu kırarak rekor tazelemiş oldu.

ProShares Global Yatırım Stratejisti Simeon Hyman, BITO için yatırımcı talebinin sürdüğünü vurgulayarak başarısını bilindik, erişilebilir ve düzenlenmiş bir seçenek olmasına bağladı. Hyman, BITO’nun kuruluşundan bu yana ortalama günlük işlem hacminin 160 milyon dolar olduğunu belirterek, bu durumun onu ABD’deki diğer tüm ETF’lerinin en üstüne oturttuğunu da ekledi.