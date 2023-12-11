BITCOIN (BTC)

Bitcoin Yatırımcıları Kar Realizayonuna Devam Ediyor: Peki Satış İşlemleri Ne Zaman Bitecek?

Özet

  • Bitcoin cephesinde yaşanan düşüş birçok yatırımcının ciddi kayıplar yaşamasına neden oldu.
  • Bu durumun en büyük sebebi olarak karda olan pozisyonların kapatılması gösterildi.
  • 8 Aralık haftasında ise Bitcoin borsa yatırım ürünlerinde 13.1 milyon dolar değerinde çıkış yaşandı.
  • Piyasa etkisi: Negatif
Alperen Turgan
Alperen Turgan

Bitcoin, 11 Aralık gecesi yaşanan düşüş ile birlikte ciddi bir değer kaybı yaşadı. Bu süreçte özellikle vadeli işlem piyasasında long pozisyon likidasyonları önemli bir varlık kaybına neden oldu. Yazının yazıldığı sırada 41.786 dolar seviyesinden işlem gören Bitcoin için neler bekleniyor? Uzman analist yorumları ve önemli veriler ile birlikte inceliyoruz.

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Bitcoin Neden Düşüyor?Kar Realizasyonları Devam Ediyor

Bitcoin Neden Düşüyor?

ETC Group tarafından ele alınan analize göre Bitcoin cephesinde yaşanan fiyat düzeltmesi şu anda karlı bir konumda olan dolaşımdaki Bitcoin artışı ile bağlantılı. ETC Group Araştırma Başkanı André Dragosch, verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:

“Bitcoin yatırımcıları giderek daha fazla kar elde ettikçe kripto varlıkları son zamanlarda geri çekildi.”

Dragosch, bu ifadenin ardından borsalara gönderilen kardaki Bitcoin miktarının arttığını gösteren zincir içi verilere dikkat çekti. Dragosch’a göre piyasada yer alan yatırımcılar güçlü bir kar ortamında ve bu durum da bazı yatırımcıların pozisyonlarından kar elde etme eğiliminde olabileceği anlamına geliyor.

ETC Group analizinde, Bitcoin adreslerinin %88,3’ünün ve Ethereum adreslerinin %77,6’sının karda olduğu açıkladı. ETC konuya ilişkin bir raporunda bu oranların yılbaşından bugüne kadarki en yüksek değerlere yakın olduğunu vurguladı.

Kar Realizasyonları Devam Ediyor

Ayrıca raporda kar elde etme faaliyetinin öncelikle kısa vadeli Bitcoin sahipleri, yani elde tutma süresi 155 günden az olanlar arasında gerçekleştiği vurgulandı. Konuya ilişkin raporda şu ifadelere yer verildi:

“Kısa vadeli sahiplerin borsalara kar amaçlı Bitcoin transferleri bu yılın Temmuz ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Bu durum artan satış baskısı nedeniyle mevcut ralliyi kesinlikle biraz geciktirdi.”

ETC Group analizine göre geçen hafta Ekim başından bu yana kripto varlık borsasında işlem gören ürünlerden net çıkışların yaşandığı ilk hafta oldu. Dragosch, toplamda 8 Aralık’ta sona eren hafta için 18,2 milyon dolar tutarında net fon çıkışı görüldüğünü açıkladı. Analize göre, bu çıkışların çoğu 13,1 milyon dolar ile Bitcoin borsa yatırım ürünlerinde (ETP) görüldü. Bununla birlikte, Ethereum ETP’lerinde 5,8 milyon dolarlık net fon girişi yaşandı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Alperen Turgan
By Alperen Turgan
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Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Mezunu, İçerik Editörü
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