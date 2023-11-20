  Bitcoin Yatırım Şirketi Binance’den Bu Altcoin’i Toplamaya Başladı! Fiyat Arttı

Bitcoin yatırım şirketi Amber Group bugün önemli bir adım attı. Buna göre kripto para borsası Binance’ten altcoin LDO alımı gerçekleştirerek dikkatleri üzerine çekti. Alım 3 milyon 550 bin dolarlık LDO’yu içeriyor. Gelişmenin ardından altcoin LDO fiyatında artış gerçekleşti. Fiyat 2.42 dolar seviyelerine kadar yükseldi.

Bitcoin Yatırım Şirketinin Altcoin LDO Alımı

Amber Group’un son finansal manevrası kripto para dünyasında ses getirdi. Buna göre yaklaşık 2 saat önce 0x011 adresindeki işlem verilerinde belirtildiği üzere, Binance‘den 1 milyon 480 bin adet LDO alımı gerçekleşti. Gelişmeyi Spot On Chain X’teki sayfasından bildirdi. Alımın rakamsal karşılığı 3 milyon 550 bin dolar. Diğer taraftan aynı cüzdanın son 3 ayda stratejik kripto para yatırımları var.

Amber Group’un 0x011 adresiyle ilişkili cüzdanı, LDO piyasasında aktif bir katılımcı oldu. Son üç ay içinde, Binance’den ortalama 1,78 dolar satın alma fiyatı ile 5 milyon 940 bin adet LDO alımı söz konusu. Rakamsal olarak 10 milyon 600 bin dolara tekabül ediyor. Bu işlemlere ilgi çekici bir durum ekleyen şey ise alımların zamanlaması. Buna göre çoğunlukla piyasada pump hareketlerinden önce gerçekleşmiş olması dikkat çekici. Daha sonra, bu token’lar şu anda bulundukları 0xbee adresine aktarıldı.

Stratejik Portföy Yönetimi

Son veriler itibariyle Amber Group, 0xbee ve 0x011 adreslerinin her ikisinde şu anda 14 milyon 300 bin dolar değerinde olan 5 milyon 940 bin adet LDO tutuyor. Bu stratejik portföy yönetimi, varlığa duydukları güvenin bir işareti. Mevcut piyasa değeri göz önünde bulundurulduğunda, tahmini gerçekleşmemiş kâr 3 milyon 750 bin dolar 75 milyon dolar gibi etkileyici bir seviyede yer alıyor. Ayrıca yüzde 35,5 gibi önemli bir kazancı yansıtıyor. Altcoin LDO fiyatına baktığımızda yazıyı yazarken yüzde 3,37 artış gelmiş durumda. LDO 2,38 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Tahmini 3 milyon 750 bin dolarlık gerçekleşmemiş kâr, Amber Group’un piyasa trendlerini ustalıkla yönlendirme becerisi hakkında fikir verdi. Bu önemli kâr marjı, Grubun LDO alım satımındaki stratejik zamanlamasının altını çizdi. Son tahlilde hamle kripto para dünyasında büyük oyuncuların kritik kararlar aldığını göstermesi bakımından da dikkat çekti. İlerleyen günlerde altcoin LDO fiyatının yörüngesi daha yakından takip edilecek.