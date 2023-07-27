Kripto para piyasasında genel olarak durgun geçen bir haftanın ardından Bitcoin (BTC) fiyatı güne yükselişle başladı. Kripto kralı son 24 saatte 12 milyar dolarlık işlem hacmi ve 572 milyar dolarlık piyasa değeri ile yukarı yönde hareket ederek kısa sürelide olsa 29 bin 500 doları aştı. BTC’deki bu fiyat hareketi Ethereum’un (ETH) son 24 saatte yüzde 1,3 yükselişle bin 876 dolara, XRP‘nin yüzde 2 yükselişle 0,71 dolara, Binance Coin’in (BNB) yüzde 1,8 yükselişle 242 dolara çıkmasına neden olarak kripto para piyasasının genelinde yükselişi tetikledi.

Bitcoin Fiyatı 30 Bin Dolar Direncini Aşmak İçin Hazır Olabilir

Bitcoin fiyatı, 30 bin dolardaki satıcı sıkışıklığını yeniden test etmek için harekete geçti gibi görünüyor. Yükseliş, 28 bin dolar ve ardından 25 bin dolara olan düşüşlerin önlenmesinde etkili bir bölge olan 29 bin dolar civarında oluşan desteğe dayanıyor. Devam eden yükseliş trendi, daha düşük zaman dilimlerindeki aşırı satım koşullarına bağlanabilir ve muhtemelen Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması (MACD) göstergesi de çok yakında bir satın alma sinyali verebilir. Bununla birlikte yatırımcılar momentum göstergesinden, özellikle de günlük fiyat grafiğindeki mavi renkli MACD çizgisinin kırmızı renkli sinyal çizgisinin üzerinden geçmesiyle oluşacak potansiyel bir yükseliş kesişmesi için tetikte bekliyorlar.

Göreceli Güç Endeksi (RSI), nötr bölgeden (30 – 70) yükselmeye başlayacak olursa yükseliş trendinin başladığı için daha fazla teyit gelmiş olacak. Satın alma yapmak isteyen yatırımcıların Bitcoin’in fiyatının 50 günlük Üstel Hareketli Ortalama (EMA) (kırmızı) üzerinde 29 bin 367 dolardan destek bulana kadar beklemeleri mantıklı olabilir. Yaşanacak bir kırılmayla fiyatın yukarı yönde sertleşeceği hareketliliği, yatırımcıların 32 bin doların üzerinde ve nihayetinde 35 bin dolara kadar bir yükselişin başladığını teyit etmeleriyle birlikte satın alım baskısını artırabilir.

Bitcoin’de Görülebilecek En Olası Senaryo

Ünlü kripto para analisti Captain Faibik, Bitcoin muhtemelen önce 32 bin dolara ulaşacağını ve ardından önümüzdeki haftalarda yüzde 15-20’lik bir düzeltme yapmak için yeniden aşağı yöneleceğini bildirdi. Analistin paylaştığı fiyat grafiği Bitcoin’in 30 bin doların üzerine çıkacağına, yükselişin güçlü 32 bin dolar direncine yaklaşılırken yavaşlayacağı ve ardından 25 bin dolara varan bir geri çekilmenin olacağını gösteriyor.

Ayın başından bu yana yüzde 8 ve Nisan ayından bu yana yüzde 27 oranında düşen Bitcoin hakimiyet hacmi de bir başka olumsuz tabloya işaret ediyor. Bu düşüşü özellikle ABD mahkemesinin kısmen Ripple lehine verdiği karar sonrası yatırımcıların Bitcoin’den daha çok altcoinler’e yönelmeleri tetikledi.

Dahası BTC alım satım aktivitesindeki düşüşten en çok offshore kripto para borsaları etkilendi. Yayımlanan Kaiko raporunda bu durumun kısmen Güney Kore’deki altcoin hacmindeki artıştan kaynaklanabileceğine dikkat çekilirken, “Yılın başından bu yana, BTC hakimiyeti hacmi yüzde 20 oranında düştü. ABD borsalarında, altcoinler de geçtiğimiz ay boyunca ivme kazandı. Bu düzenleyici baskının henüz altcoinler’e olan talebi azaltmadığını gösteriyor.” eklemesi yapıldı.

Öte yandan, yüzde 1 piyasa derinliği ile ölçülen altcoin likiditesinde ayın başından bu yana küçük bir artış kaydedilmiş durumda. En büyük 10 altcoin için piyasa derinliği yaklaşık 20 milyon dolar arttı.