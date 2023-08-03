Kripto paralar dün akşam gelen FUD nedeniyle BTC fiyatı 30.000 dolardan uzaklaştığı için tatsız seyrini sürdürüyor. Ancak piyasanın büyük çoğunluğu cansız kalsa da istisnalar var. Hatta bugün tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan bir altcoin bile gördük. Elbette KASPA (KAS)’dan bahsediyoruz, peki fiyat neden yükseldi?

KASPA (KAS) Neden Yükseliyor?

Kaspa (KAS) fiyatı 6 Temmuz’dan bu yana hızlanarak arttı ve bugün tüm zamanların en yüksek seviyesine 0,049 dolarda ulaştı. Risk iştahı böylesine azalmışken ATH gören fiyat yatırımcılarını bile şaşırttı. Göstergeler şimdilik aşırı alım sinyalleri gönderiyor ve bu genelde ATH sonrası en azından kısa vadeli bir düşüş yaşanabileceğine işaret ediyor.

Günün yıldız altcoini 23 Mayıs tarihinde 0,011 dolara düştükten sonra istikrarlı bir yükseliş başlattı. Fiyat birkaç kez alçak tepeler yapsa da 6 Temmuz tarihinde etkileyici yükselişin startı verildi. O tarihten bu yana geçen 27 gün içinde fiyat %144 oranında arttı. Yükseliş bugün 0,049 dolarlık ATH seviyesinde durdu. Fiyat bir düşüş mum çubuğu oluşturdu.

Tüm rallinin gerekçesi parabolik bir yükselen destek çizgisinin izleniyor oluşuydu. Spekülatörler başarıya ulaşmış görünüyor.

KAS Coin Yükselir Mi?

Yukarıda bahsedilen yükselen trend çizgisi korunduğu sürece teknik olarak fiyat artışı devam edebilir. Üstelik altı saatlik RSI da artışın devamını destekliyor. Fiyat tüm zamanların en yüksek seviyesine çok yakın olduğundan, fiyatın nerede zirveye ulaşabileceğini belirlemek için harici Fib seviyelerine bakılabilir.

Bu seviyeler daha sonra gelecekteki potansiyel yukarı yönlü hareketlerin en yüksek noktasını belirlemek için yaygın biçimde kullanılıyor. Düşüşün en son kısmı ölçüldüğünde, bir sonraki en yakın direnç seviyeleri 0,050 ve 0,061 dolar bölgelerinde bulunuyor. Yani ralli sürecekse muhtemelen önünde iki büyük hedef var.

Yükseliş tahminine rağmen parabolik yükselen destek hattından bir kırılma, yukarı doğru hareketin tamamlandığı ve trendin artık düşüş eğiliminde olduğu anlamına gelecektir. Bu durumda, %30’luk bir düşüşle 0,030 dolara geri çekilme şaşırtıcı olmayacaktır.