Bitcoin ve Ethereum’da Grafiklerle Fiyat Analizi! Kripto Devlerinde Son Durum!

Özet

  • Grayscale'in SEC'e karşı kazandığı davada Bitcoin (BTC) zaferi, kripto piyasalarını yükselişe taşıdı.
  • Bitcoin'in fiyatı 29 Ağustos'ta 26.833 dolarlık kırılma seviyesini savunmaya çalışırken, göreceli güç endeksi (RSI) satış baskısının azaldığını gösterebilir.
  • Ethereum (ETH) ise 28 Ağustos'ta 1.626 dolarlık kritik destekten toparlandı, ancak 20 günlük EMA'nın altına gerilemesi ayıların varlığını sürdürdüğünü gösterebilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
00:20
31 Ağustos 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç

Bitcoin (BTC), Grayscale’in Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na karşı açtığı davada kazandığı zaferin ardından 29 Ağustos’ta kripto para piyasalarını yükselişe geçirdi. Ancak analistler, zaferin spot Bitcoin borsa yatırım fonunun onayını garanti etmediği konusunda uyardığı için ralli sürdürülemedi.

İçerik Rehberi

Bitcoin (BTC)

Bitcoin’in aralığı 29 Ağustos’ta keskin bir kırılmayla yukarı yönlü hareket etti. Bu hareket, fiyatın muhtemelen birkaç gün boyunca 24.800 ila 31.000 dolar arasındaki geniş aralıkta salınacağını gösteriyor. 20 günlük üssel hareketli ortalama yataylaşıyor ve göreceli güç endeksi (RSI) orta noktanın hemen altında, bu da satış baskısının azaldığını gösterebilir.

Alıcılar 26.833 dolarlık kırılma seviyesini savunmaya çalışabilir. Başarılı olurlarsa bu, boğaların seviyeyi desteğe çevirdiğinin sinyalini verebilir. BTC/USDT paritesi önce 50 günlük basit hareketli ortalamaya yükselebilir ve ardından 31.000 dolara yükseliş girişiminde bulunabilir. Ayılar agresif boğaları tuzağa düşürmek istiyorsa fiyatı 26.833 doların altına çekmek zorunda kalabilir. Eğer bunu yaparlarsa, bu ayıların her toparlanma girişiminde satış yaptığını gösterebilir. Parite daha sonra güçlü desteği 24.800 dolarda yeniden test edebilir.

Ethereum (ETH)

Ethereum 28 Ağustos’ta bir kez daha kritik destek olan 1.626 dolardan toparlandı, bu da boğaların düşüşleri satın aldığını gösteriyor. 29 Ağustos’ta momentum yükseldi ve boğalar fiyatı 20 günlük EMA’nın üzerine çıkardı. Bu, ETH/USDT paritesi bir süre daha 1.816 ila 1.626 dolar arasında seyredebileceğini gösterebilir.

Fiyatın 30 Ağustos’taki 20 günlük EMA’nın altına gerilemesi ayıların henüz vazgeçmediğinin sinyalini verdi. Fiyat 20 günlük EMA’nın altında kalırsa parite 1.626 dolara düşebilir. Aksine, eğer fiyat yükselip 20 günlük EMA’nın üzerine çıkarsa parite 1.816 dolarlık genel dirence ulaşabilir.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
USD Coin (USDC) Nedir?
USD Coin (USDC) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
İlgili Yazılar
ARK Invest CEO’sundan İddialı Tahmin: Bitcoin Bu Hedefe Gelecek!
ARK Invest CEO’sundan İddialı Tahmin: Bitcoin Bu Hedefe Gelecek!
3 Tanınmış Uzman Yorumladı: Kripto Paralarda Sıradaki Şey Ne?
3 Tanınmış Uzman Yorumladı: Kripto Paralarda Sıradaki Şey Ne?
Spot Bitcoin ETF Ne Zaman Onaylanacak? Alanında Uzman İsimler Cevaplandırdı!
Spot Bitcoin ETF Ne Zaman Onaylanacak? Alanında Uzman İsimler Cevaplandırdı!
Credible Crypto: Bu Daha Fragman Kriptoda Asıl Film Burada Başlayacak! Ünlü Yorumcunun BTC Tahmini!
Credible Crypto: Bu Daha Fragman Kriptoda Asıl Film Burada Başlayacak! Ünlü Yorumcunun BTC Tahmini!
Bitcoin Fiyat Analizi: Grayscale Davası ve Geleceğe İlişkin Belirsizlikler
Bitcoin Fiyat Analizi: Grayscale Davası ve Geleceğe İlişkin Belirsizlikler
Grayscale GBTC: Uzman Tahminleri ve BTC Fiyatındaki Potansiyel Geri Dönüş
Grayscale GBTC: Uzman Tahminleri ve BTC Fiyatındaki Potansiyel Geri Dönüş
Bernstein’dan Dikkat Çeken Grayscale Raporu: SEC, Spot Bitcoin ETF’lerine Yeşil Işık Yakacak mı?
Bernstein’dan Dikkat Çeken Grayscale Raporu: SEC, Spot Bitcoin ETF’lerine Yeşil Işık Yakacak mı?
Kripto Para Piyasasındaki Yükseliş Devam Ediyor: Bitcoin’in Sıradaki Rotası Neresi Olacak?
Kripto Para Piyasasındaki Yükseliş Devam Ediyor: Bitcoin’in Sıradaki Rotası Neresi Olacak?
Çok Okunanlar

PARTNERLERİMİZ
Blockchain Bilişim A.Ş. >> COINTURK 2014-2023