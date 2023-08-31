Bitcoin (BTC), Grayscale’in Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na karşı açtığı davada kazandığı zaferin ardından 29 Ağustos’ta kripto para piyasalarını yükselişe geçirdi. Ancak analistler, zaferin spot Bitcoin borsa yatırım fonunun onayını garanti etmediği konusunda uyardığı için ralli sürdürülemedi.

Bitcoin (BTC)

Bitcoin’in aralığı 29 Ağustos’ta keskin bir kırılmayla yukarı yönlü hareket etti. Bu hareket, fiyatın muhtemelen birkaç gün boyunca 24.800 ila 31.000 dolar arasındaki geniş aralıkta salınacağını gösteriyor. 20 günlük üssel hareketli ortalama yataylaşıyor ve göreceli güç endeksi (RSI) orta noktanın hemen altında, bu da satış baskısının azaldığını gösterebilir.

Alıcılar 26.833 dolarlık kırılma seviyesini savunmaya çalışabilir. Başarılı olurlarsa bu, boğaların seviyeyi desteğe çevirdiğinin sinyalini verebilir. BTC/USDT paritesi önce 50 günlük basit hareketli ortalamaya yükselebilir ve ardından 31.000 dolara yükseliş girişiminde bulunabilir. Ayılar agresif boğaları tuzağa düşürmek istiyorsa fiyatı 26.833 doların altına çekmek zorunda kalabilir. Eğer bunu yaparlarsa, bu ayıların her toparlanma girişiminde satış yaptığını gösterebilir. Parite daha sonra güçlü desteği 24.800 dolarda yeniden test edebilir.

Ethereum (ETH)

Ethereum 28 Ağustos’ta bir kez daha kritik destek olan 1.626 dolardan toparlandı, bu da boğaların düşüşleri satın aldığını gösteriyor. 29 Ağustos’ta momentum yükseldi ve boğalar fiyatı 20 günlük EMA’nın üzerine çıkardı. Bu, ETH/USDT paritesi bir süre daha 1.816 ila 1.626 dolar arasında seyredebileceğini gösterebilir.

Fiyatın 30 Ağustos’taki 20 günlük EMA’nın altına gerilemesi ayıların henüz vazgeçmediğinin sinyalini verdi. Fiyat 20 günlük EMA’nın altında kalırsa parite 1.626 dolara düşebilir. Aksine, eğer fiyat yükselip 20 günlük EMA’nın üzerine çıkarsa parite 1.816 dolarlık genel dirence ulaşabilir.