  Bitcoin ve Ethereum Opsiyonlarında Büyük Patlama! Bugün Saat 11.00’a Dikkat!

Lider kripto türev borsalarından Deribit‘te listelenen Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) opsiyonlarındaki toplam nominal açık ilgi 20 milyar doları aştı. Opsiyonlara artan ilgi piyasadaki karmaşıklığa işaret ediyor. Dahası Deribit, kısa süre içinde birkaç milyar dolar değerinde aylık BTC ve ETH opsiyonlarını işleme koyacak ve bu durum kripto para piyasasındaki volatiliteyi artırabilir.

Kripto Opsiyonları Piyasasında Büyük Patlama

İsviçre merkezli Laevitas tarafından takip edilen verilere göre, önde gelen borsa Deribit’teki aktif Bitcoin ve Ethereum opsiyon sözleşmelerinde kilitli dolar değerinin nominal açık faizi 20.64 milyar dolara yükseldi. Bu rakam, BTC’nin fiyatının 66 bin doların üzerinde işlem gördüğü ya da fiyatın 34 bin 170 doların yüzde 90 üzerinde olduğu 9 Kasım 2021 tarihinde kaydedilen zirveyle neredeyse aynı. Diğer bir deyişle, sözleşme bazında mevcut açık faiz Kasım 2021’dekinden önemli ölçüde daha yüksek.

Deribit’in baş ticari sorumlusu Luuk Strijers konuyla ilgili olarak yaptığı yorumda “Bu önemli kilometre taşına Deribit için önemli bir zafer değil, aynı zamanda daha geniş pazar büyümesinin ve müşterilerimiz arasında opsiyonlara artan ilginin açık bir göstergesini temsil eden ödenmemiş sözleşme sayısının neredeyse iki katı ile ulaşıldı” dedi.

Opsiyonlar, alıcıya dayanak varlığı belirli bir tarihte veya öncesinde önceden belirlenmiş bir fiyattan alma veya satma hakkı veren ancak yükümlülüğü olmayan türev sözleşmelerdir. Alım opsiyonu satın alma hakkı verirken satım opsiyonu satma hakkı vermektedir. Alım opsiyonu alıcısı piyasada dolaylı olarak yükseliş eğilimi gösterirken, satım opsiyonu alıcısı düşüş eğilimi göstermektedir.

Kripto opsiyonlarındaki rekor aktivite, yatırımcılara ve piyasa yapıcılara bağlı opsiyon piyasasındaki akışların spot piyasa fiyatının belirlenmesinde daha fazla söz sahibi olacağı anlamına gelmektedir. Güncel veriler piyasa yapıcıların kısa bir süre önce Bitcoin’de net short gama pozisyonuna sahip olduğunu gösteriyor. Bu durum opsiyon sahiplerinin genel riskleri nötr hale getirmek için fiyat yükseldikçe en büyük kripto parayı satın aldıkları ve yanlışlıkla fiyat rallisini hızlandırmış olabileceklerini gösteriyor.

4.5 Milyar Dolarlık BTC ve ETH Opsiyon Sözleşmelerinin Vadesi Bugün Doluyor

Bugün TSİ 11.00’da 4.5 milyar dolar değerindeki BTC ve ETH opsiyon sözleşmelerinin vadesi Deribit’te dolacak. Aylık ve üç aylık vade dolumlarının kripto para piyasasındaki volatileyi arttırdığı biliniyor.

Bitcoin’e olan açık ilginin çoğu ITM çağrılarında ya da BTC‘nin piyasa fiyatının altında olanlarda yoğunlaşıyor. Bitcoin 27 bin dolardan 35 bin dolara yükselirken, yatırımcılar son iki hafta içinde çağrıları kaptı. Bir alım opsiyonu, dayanak varlığın mevcut piyasa fiyatı alım opsiyonunun kullanım fiyatından daha yüksek olduğunda parada (ITM) demektir. Dayanak varlığın fiyatı opsiyonun kullanım fiyatından düşük olduğunda ise opsiyonun ITM olduğu söylenir.

Strijers, bugün vadesi dolacak opsiyon sözleşmelerine yönelik olarak “4.5 milyar dolar değerinde opsiyonun vadesi bugün dolacak. Bu özellikle yüksek bir değer ve son piyasa hareketinin potansiyel olarak bazı piyasa hareketlerini tetiklemesi nedeniyle alışılmadık bir yüzdesi ITM sona erecek.” değerlendirmesinde bulundu.