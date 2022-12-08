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ARK Invest, aylık “The Bitcoin Monthly” bülteninin son sayısında, FTX çöküşünün kripto paralara tarihindeki en zarar veren olaylardan biri olabileceğini belirterek merkezi olmayan blok zincirlerinin her zamanki kadar güçlü olduğunu da öne sürdü. Daha düşük fiyat seviyeleri, Bitcoin (BTC) ve altcoinlerde alıcıları çekebilir mi? Hep birlikte kripto para devleri Bitcoin (BTC) ve Ethereum’un (ETH) fiyat analizlerini inceleyelim!

Bitcoin (BTC)

Lider kripto para birimi Bitcoin son birkaç gün içerisinde 20 günlük üstel hareketli ortalama olan 16.966 dolar yakınında işlem görürken 16.787 dolarlık önemli desteğe çok yakın. Belirtilen destek seviyesinin kırılması durumunda, kısa vadeli fiyat hareketinde avantaj ayıların lehine dönebilir ve BTC/USDT paritesi 16.000 dolara düşebilir. Böyle bir hareket, paritenin birkaç gün daha 15.476 dolar ile 17.622 dolar arasında sıkışıp kalabilir. Ayrıca belirtilen aralık arasında geçirilen süre ne kadar uzun olursa, kopuşunda o kadar güçlü olacağı belirtildi. Kripto para biriminde fiyat artışı adına boğaların üstünlük kazansı için fiyat 50 günlük basit hareketli ortalama olan 18.122 doların üzerine çıkması ve konumunu sürdürmesi gerekebilir. Ardından parite ivme kazanabilir ve 20.000 dolara kadar yükselebilir.

Ethereum (ETH)

Önde gelen akıllı sözleşme platformu olan Ethereum son birkaç gün içerisinde hareketli ortalamalar arasında işlem gördükten sonra, 7 Aralık tarihinde 20 günlük EMA seviyesi olan 1.250 doların altına geriledi. Bu durum ayıların, boğalara karşı bir üstünlük elde ettiğini gösterebilir. Kripto para biriminin fiyatı 20 günlük EMA’nın altında kalırsa, ETH/USDT paritesi 1.151 dolara ve ardından 1.073 dolardaki önemli desteğe düşebilir. Varsayımın aksine Ethereum fiyatı hızlı bir şekilde yükselir ve 20 günlük EMA’nın üzerine çıkarsa, fiyat düşüşlerinde ciddi bir alım olduğu düşünülebilir. Bu durum kripto para biriminin 50 günlük SMA seviyesi olan 1.331 doların üzerinde bir kırılma olasılığını artırabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.