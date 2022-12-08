Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Bitcoin ve Ethereum Grafikleri Konuşuyor! Kritik Direnç Destek Bölgesi!

Kripto para devleri olan Bitcoin (BTC) ve Ethereum'da (ETH) kritik destek ve direnç bölgeleri hangisi? Fiyat artışı gelecek mi?
01:00
8 Aralık 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

ARK Invest, aylık “The Bitcoin Monthly” bülteninin son sayısında, FTX çöküşünün kripto paralara tarihindeki en zarar veren olaylardan biri olabileceğini belirterek merkezi olmayan blok zincirlerinin her zamanki kadar güçlü olduğunu da öne sürdü. Daha düşük fiyat seviyeleri, Bitcoin (BTC) ve altcoinlerde alıcıları çekebilir mi? Hep birlikte kripto para devleri Bitcoin (BTC) ve Ethereum’un (ETH) fiyat analizlerini inceleyelim!

Bitcoin (BTC)

Lider kripto para birimi Bitcoin son birkaç gün içerisinde 20 günlük üstel hareketli ortalama olan 16.966 dolar yakınında işlem görürken 16.787 dolarlık önemli desteğe çok yakın. Belirtilen destek seviyesinin kırılması durumunda, kısa vadeli fiyat hareketinde avantaj ayıların lehine dönebilir ve BTC/USDT paritesi 16.000 dolara düşebilir. Böyle bir hareket, paritenin birkaç gün daha 15.476 dolar ile 17.622 dolar arasında sıkışıp kalabilir. Ayrıca belirtilen aralık arasında geçirilen süre ne kadar uzun olursa, kopuşunda o kadar güçlü olacağı belirtildi. Kripto para biriminde fiyat artışı adına boğaların üstünlük kazansı için fiyat 50 günlük basit hareketli ortalama olan 18.122 doların üzerine çıkması ve konumunu sürdürmesi gerekebilir. Ardından parite ivme kazanabilir ve 20.000 dolara kadar yükselebilir.

Ethereum (ETH)

Önde gelen akıllı sözleşme platformu olan Ethereum son birkaç gün içerisinde hareketli ortalamalar arasında işlem gördükten sonra, 7 Aralık tarihinde 20 günlük EMA seviyesi olan 1.250 doların altına geriledi. Bu durum ayıların, boğalara karşı bir üstünlük elde ettiğini gösterebilir. Kripto para biriminin fiyatı 20 günlük EMA’nın altında kalırsa, ETH/USDT paritesi 1.151 dolara ve ardından 1.073 dolardaki önemli desteğe düşebilir. Varsayımın aksine Ethereum fiyatı hızlı bir şekilde yükselir ve 20 günlük EMA’nın üzerine çıkarsa, fiyat düşüşlerinde ciddi bir alım olduğu düşünülebilir. Bu durum kripto para biriminin 50 günlük SMA seviyesi olan 1.331 doların üzerinde bir kırılma olasılığını artırabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
İlgili Yazılar
Bitcoin (BTC) Fiyatında Bu Gelişmeler Kritik! Fiyat Yönü Değişebilir!
Bitcoin (BTC) Fiyatında Bu Gelişmeler Kritik! Fiyat Yönü Değişebilir!
İki Analist Bitcoin’de Bu Metriklere Dikkat Çekti! Ralli Başlatabilir!
İki Analist Bitcoin’de Bu Metriklere Dikkat Çekti! Ralli Başlatabilir!
Ethereum İçin Kritik Tarih Netleşiyor! Altcoinler Düşer Mi?
Ethereum İçin Kritik Tarih Netleşiyor! Altcoinler Düşer Mi?
Bitcoin (BTC) ve Ethereum’da (ETH) Son Durum! Beklenen Ralli Gelecek Mi?
Bitcoin (BTC) ve Ethereum’da (ETH) Son Durum! Beklenen Ralli Gelecek Mi?
Ethereum (ETH) Grafikleri Alarm Veriyor! Beklenen Gerçekleşmeyebilir!
Ethereum (ETH) Grafikleri Alarm Veriyor! Beklenen Gerçekleşmeyebilir!
Vitalik Buterin: Beni Kriptoda Heyecanlandıran 5 Şey!
Vitalik Buterin: Beni Kriptoda Heyecanlandıran 5 Şey!
Ethereum Kurucusundan Tavsiyeler! Kripto Para Yatırımcılarına 4 Öneri!
Ethereum Kurucusundan Tavsiyeler! Kripto Para Yatırımcılarına 4 Öneri!
Analist Bitcoin’de Dip Seviyeyi Açıklayarak Bu Metriği İşaret Etti!
Analist Bitcoin’de Dip Seviyeyi Açıklayarak Bu Metriği İşaret Etti!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Aralık Ayında Popüler Altcoin Düşmeye Devam Edecek!
Bitcoin 2 Kritik Seviyeyi Aşmalı! Kısa Vadeli Kripto Hedefleri!
Cardano (ADA) Yatırımcıları Ağır Kayıplarla Karşı Karşıya! Kritik Seviyeye Dikkat!
Bitcoin İçin İlk Yaşandı: Hiç Yaşanmamış Bir Seviye Kendini Gösterdi!
“Dünya Kupası Rallisi” Yapan Chiliz’de (CHZ) Bu 2 Seviyeye Dikkat!
Güncel NFT Haberleri
Bir Dönemin Efsanesiydi, Kripto Para Desteği Kazandı! Hedefte Bu 2 Altcoin Var!
Bu 6 Altcoin Uzun Vadede En İyi NFT Token Yatırımı Olabilir!
Kripto Para Projesinden Teknoloji Devi Apple’a Komisyon Resti!
Büyük Açıklama Geldi! Bu Proje Tüm NFT Piyasasını Ayağa Kaldırabilir!
Kripto Para Dolandırıcılarına Dikkat! Bu Etkinliği Gözlerine Kestirdiler!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Önde Gelen Kripto Şirketi Bu 3 DeFi Altcoin’ine Odaklandı!
Büyük DeFi Depremi! Kripto Şirketi Boyun Eğdi!
DeFi Krallarından Biri Müjdeyi Verdi! Bu Altcoine Dikkat!
FTX’in İflasıyla Yatırımcılar Bu Altcoin Projesine Kilitlendi! Talep Patlaması Yaşıyor!
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022