Bitcoin ve Ethereum’da Gözler Yarına Çevrildi! Geri Sayım Başladı!

Kripto opsiyon yatırımcıları için ticaret araçları çözüm sağlayıcısı olan Greeks.live‘ın açıkladığı son piyasa verileri vadesi 1 Aralık’ta dolacak olan Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) opsiyonlarının detaylarına ışık tutuyor. Platformun sunduğu veriler, en önemli iki kripto para olan Bitcoin ve Ethereum için Blockchain ölçümlerini da yansıtıyor olmasından dolayı kripto para meraklılarından büyük ilgi gördü. Ayrıca, veriler BTC ve ETH için bir maksimum kazanç noktasına işaret ederek kripto para piyasasının genelinde spekülasyonlara neden oldu.

Bitcoin ve Ethereum İçin Vade Sonu Yaklaşan Opsiyonlar

Greeks.live tarafından sağlanan veriler 29 bin adet BTC’den oluşan Bitcoin opsiyonlarının vadesinin 1 Aralık’ta dolacağını gösteriyor. Opsiyonların 0,58 seviyesinde bulunan Put Call Ratio’su kripto para piyasasının dinamikleri için karmaşıklığı artırırken, put ve call opsiyonları arasındaki dengenin oldukça karmaşık bir seviyede olduğunu gösteriyor.

Ayrıca BTC için stratejik olarak 37 bin dolarda konumlandırılan maxpain diğer bir deyişle maksimum acı noktası, piyasa üzerinde potansiyel baskıya ve yatırımcı duygusu hakkında bir içgörü sağlayarak vadesi dolacak opsiyonların önemini vurguluyor. Bitcoin opsiyonlarının kolektif nominal değeri 1.13 milyar dolara ulaşarak önemli finansal risklerle birlikte kripto para piyasasındaki volatilitenin artacağının sinyallerini veriyor.

Buna ek olarak yine 1 Aralık’ta vadesi dolacak olan Ethereum opsiyonları ise 0,49’luk bir Put Call Oranı ve 2 bin 100 dolarlık maxpain noktasına sahip. Bu durum, yatırımcı duygusu hakkında içgörü sağlarken, ETH için de volatilitenin artacağını gösteriyor. Dahası, 470 milyon dolarlık kümülatif nominal değerdeki opsiyonların vadesinin dolacak olması Ethereum piyasası için bu tarafın dikkatle takip edilmesi gerektiğini söylüyor.

Opsiyon verileri incelerken, bu haftanın birincil işlemlerinin call etrafında döndüğünü ve maxpain noktalarının kullanım fiyatına yakın olduğunu gösteren düşük bir Put Call Oranı göze çarpıyor. Kripto para piyasasının genelini yukarı taşıyan son ralli ivme kaybettikçe, opsiyonlardaki çarpıklık seviyesi kademeli olarak düşüyor ve ABD’de en az bir spot Bitcoin ETF’sine yeşil ışık yakılacağının neden olduğu heyecanın azalması kısa vadede olumsuz bir seyirle karşı karşıya kalınabileceğini gösteriyor.

MN Trading’in CEO’su ve kurucusu ve kripto para analisti Michael Van de Poppe kısa süre önce kripto para piyasasının bir konsolidasyon aşamasında olduğunu ve Bitcoin’in 38 bin dolar sınırını aşmamış olmasına rağmen önemli fırsatlar sunduğunu belirtti. Analiste göre en büyük kripto para, yükselen dipler ve yükselen tepeler şeklindeki fiyat modelini devam ettirecek olursa yakında önemli bir yükseliş kırılması yapabilir.

BTC ve ETH’nin Fiyatlarında Son Durum

En büyük kripto para BTC‘nin fiyatı son 24 saatte yüzde 1,21 düşüşle 37 bin 734 dolardan işlem görüyor. Kripto kralının fiyatı son 7 günde yüzde 0,62’lik hafif bir sıçrama yaparken, son 30 günde ise yüzde 10’a yakın oranda değer kazandı.

ETH‘nin fiyatı ise son 24 saatte yüzde 1,21’lik bir düşüşle 2 bin 32 dolardan el değiştiriyor. En büyük altcoin’in fiyatı son 7 günde yüzde 2,07 düşerken, son 30 günde ise yüzde 12,23’lük artış yaptı.