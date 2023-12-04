Bitcoin ve Altın Fiyatları Hızla Yükseliyor! 4 Uzman Son Durumu Değerlendirdi!

En büyük kripto para Bitcoin (BTC) ve altın fiyatları yeni haftaya güçlü bir yükselişle başladı. Finans dünyasının önde gelen isimleri, uzmanlar ve piyasa gözlemcileri BTC ve altındaki son durumu yorumlarken enflasyon, yüksek faiz ortamı ve olası resesyon sarmalında olabilecekleri yorumladı.

JPMorgan CEO’sundan Enflasyonist Baskı Uyarısı

New York’ta düzenlenen 2023 New York Times DealBook Zirvesi’nden konuşan JPMorgan CEO’su Jamie Dimon, çeşitli enflasyonist faktörlere ilişkin endişelerini dile getirerek olası resesyona hazırlıklı olunması çağrısında bulundu. Enflasyonun artarak faizin daha da artmasına neden olabileceği konusunda uyaran Dimon, bunun ekonomide soğumaya katkı sağlamasını bekliyor.

Dimon, yeşil ekonomi, yeniden askerileştirme ve enerji krizlerinin ele alınması gibi girişimleri desteklemek için fonlara duyulan küresel ihtiyacı vurgulasa da bu önlemlerin enflasyonist baskıya daha fazla katkıda bulunabileceği konusunda uyardı. Enflasyonist baskı konusunda endişeler devam ederken, altın ve diğer emtiaların fiyatları son haftalarda güçlü kazançlar kaydetti.

Bloomberg’in kıdemli emtia stratejisti Mike McGlone, altının diğer emtialara göre daha iyi performans gösterme olasılığının yüksek olduğunu belirtti. McGlone, altının milenyumun başından bu yana çoğu emtiaya kıyasla çok daha üstün bir performans gösterdiğine dikkat çekti. Malzeme fiyatlarındaki son toparlanma, metal lehine olan eğilimi yeniden canlandırmış olsa da spot emtia fiyatları yılın sonuna yaklaşılırken 2008’den bu yana altına kıyasla zirvelerine ulaşmalarının ardından düşüşe geçmiştiler.

Altına Karşı Bitcoin ve Resesyon

Öte yandan Bitcoin, bu yılki yüksek faiz ortamında güçlü bir toparlanma yaptı. En büyük kripto paranın fiyatı yılın ilk gününden bu yana yüzde 150 artışla 40 bin dolar eşiğini geçti. Öte yandan altın, yılın başından bu yana yüzde 16 getiri sağlayarak BTC’nin performansının çok altında bir performans gösterdi. Yatırımcılar şimdi bu üstün performansın 2024’e kadar devam edip etmeyeceği ve olası bir resesyonda neler olabileceğini sorguluyor.

Bilindiği gibi altın resesyona karşı önemli bir koruma sağlarken, Bitcoin bir riskli varlık gibi hareket etmesiyle öne çıkıyor. Ünlü altın destekçisi ve Bitcoin düşmanı Peter Schiff‘e göre altının 2 bin 100 dolar eşiğini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesi Bitcoin’in 40 bin doların üzerinde işlem görmesinden çok daha önemli. Schiff yaptığı değerlendirmede “Altın önündeki engelleri aşmış durumda. Şu anda keşfedilmemiş bir bölgede işlem görüyor ve Bitcoin’in rekor tazeleyebilmesi için hala yüzde 60’ın üzerinde yükselmesi gerekiyor” dedi.

Blockstream CEO’su Adam Back ise Bitcoin tarafından temsil edilen dijital altın olgusunun potansiyel olarak yaklaşık dört yılda bir gerçekleşen blok ödülü yarılanması döngüsü içinde, er ya da geç değer olarak fiziki altının fiyatını geçeceğini ifade etti. Back, şu anda bu geçişin gerçekleşmesi için fiyatın yaklaşık 700 bin dolara ulaşması gerektiğini tahmin ediyor. Dahası Back, Bitcoin’in altının kısmi ikamesi haline gelebileceğini, bazı kişilerin Bitcoin’e yatırım yapmak için altın varlıklarını satabileceğini ve bunun da potansiyel olarak piyasa değeri geçişlerine yol açabileceğini ileri sürdü. Ayrıca, baby boomers kuşağından sonraki kuşaklara (X kuşağı ve Y kuşağı) servet aktarımı sırasında Bitcoin’e büyük sermaye girişlerinin, Bitcoin almak için hisse senetleri, tahviller ve emeklilik fonları gibi varlıkların tasfiye edilmesiyle sonuçlanmasını bekliyor.