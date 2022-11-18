Okuma Süresi: 2 Dakika

Ünlü ekonomist, eski opsiyon trader’ı, risk analisti ve “Siyah Kuğu”, “Antifragile” gibi çok satan kitapların yazarı Nassim Taleb, Blockchain endüstrisinin liderlerini hedef aldı ve kripto para piyasasının çökmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“Dünya Kriptokratlar Tarafından Yönetilmeyecek”

Nassim Taleb, kripto para endüstrisine ve kriptokratlar olarak adlandırdığı liderlerine yüklenmek, onları biraz daha küçümsemek için kişisel Twitter hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. “KRİPTOÇÖKÜŞÜ” başlığı altında bir tweet atarak kripto para piyasasının çöküşünden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Bu tweet’inde piyasanın geleceğine ilişkin olumlu görüşlerini paylaşan Taleb, “dünyanın 1964 yapımı siyah beyaz bir Drakula filminden çıkmış kadavra kalem boyunlu kriptokratlar tarafından yönetilmeyeceğine” inandığını belirtti. Ayrıca, sözde kriptokratların hesaplama becerilerinin NY Motorlu Taşıtlar Dairesi yetkililerinin zihinsel esnekliği ve kafein almış bir papağanın sağduyusuyla birleştiği şeklinde ilginç bir benzetme yaptı.

Eleştirilerini daha da ileriye taşıyan Taleb, kripto para sektöründeki önde gelen isimleri cenaze evi yöneticilerine benzetti ve kötü pijama giydiklerini söyledi. Ünlü ekonomistin bu tweet’ine bir Twitter kullanıcısının Vitalik Buterin’in Şubat ayında ETHDenver etkinliğinde pijamalarıyla göründüğü bir fotoğrafla yanıt verdi. Taleb, bu kullanıcıya kripto para sektöründeki herhangi bir kişiye atıfta bulunduğu yanıtını vererek Ethereum‘un kurucu ortağını hedef almadığı yanıtını verdi.

Aşk ve Nefret Arasındaki Akış

Nassim Taleb, Bitcoin ve kriptoyu desteklemekten, kripto karşıtı olmaya kadar uzun bir yol kat eden bir isim. 2019 yılında, Lübnan’da (Taleb’in memleketi) “WhatsApp Devrimi” olarak adlandırılan kitlesel protestoların ardından bankalar kapandığında Bitcoin‘i övmüş, ondan övgü dolu sözlerle söz etmişti. O dönem Lübnan hükümeti kullanıcıların WhatsApp ve diğer mesajlaşma uygulamaları üzerinden yaptıkları aramaları vergilendirmek istiyordu. O zamanlar, insanların ihtiyaç duyduğu anda bankaların yanında olamamasının kripto paralar için en iyi kullanım durumunu ortaya çıkardığını öne sürmüştü. 2021’e gelindiğinde ise en büyük kripto paranın 69 bin dolar seviyesine yakın tarihi bir zirveye ulaşmasının ardından, BTC‘yi eleştirmeye başlayan Taleb, bir yıl önce yaşanan piyasa çöküşünden övgüyle söz etmişti.

Son olarak Eylül ayında Bitcoin‘den Fed’in faizleri düşürdüğü son 15 yıldaki “Disneyland ekonomisi” nedeniyle ortaya çıkan bir “tümör” olarak bahsetti. Ayrıca Bitcoin’i açığa satmadığı için duyduğu pişmanlığı ifade etti.