Bloomberg’in haberine göre dev yatırım bankası JPMorgan ABD için daha önce yaptığı resesyon beklentisini geri çekerek ülke ekonomisi için resesyonsuz bir gidişat öngören ve sayısı her geçen gün artan uzmanla aynı çizgiye geldi. Bankanın baş ekonomisti Michael Feroli, 4 Ağustos’ta yaptığı açıklamada JPMorgan’ın artık bu yıl içinde bir resesyon beklemediğini, bunun da güçlü parasal genişlemeden kaynaklanan ekonomik büyüme tahminiyle kanıtlandığını duyurdu.

JPMorgan’ın Açıklaması S&P 500’ü Vurdu

ABD’li dev yatırım bankası JPMorgan, devam eden çeyrek için yıllık reel GSYH büyüme tahminini hızlı bir şekilde yüzde 0,5’ten yüzde 2,5’e yükselterek ekonominin güçlü büyüme hızını yansıtan önemli bir sıçrama yaptı. Yatırım bankasının baş ekonomisti Michael Feroli, aynı gün yayımladığı araştırma notunda beklentideki bu değişimin altını çizdi. Feroli, sürpriz beklenti değişikliğinin yanı sıra ABD ekonomisinde gelen yıl mütevazi, vasatın altında bir büyüme bekliyor. Beklentideki bu dönüşüm, özellikle enflasyonist olmayan sağlıklı büyüme vaadini müjdeleyen üretkenlikteki umut verici kazanımlara bağlanıyor.

JPMorgan’ın yaptığı bu önemli açıklama piyasalarda büyük bir tepkiye neden olurken, borsa endeksi S&P 500 hızla 50 puan düşerek birkaç dakika içinde piyasa değerinden 400 milyar dolar gibi şaşırtıcı bir eksilme oldu.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, konuyla ilgili bir etkinlikte enflasyonda son dönemde görülen yavaşlamanın önemine dikkat çekti. Bostic, aşırı faiz artırımının potansiyel etkileri konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak ekonomik büyümenin istemeden de olsa durma noktasına gelebileceğine vurgu yaptı.

Ekonomik duyarlılıktaki bu değişim, Dow Jones’un 187 bin kişilik istihdam artışı ile 200 bin olan artış beklentisinin altında kalan Temmuz ayı ABD istihdam raporu ile de teyit ediliyor. Bununla birlikte Temmuz ayında ABD’de işsizlik oranı yüzde 3,5 ile beklentinin altında gelirken nispeten sabit kaldı. Ortalama saatlik kazançlar ise işgücü piyasası için umut ışığı oldu.

Olumlu göstergeler ortaya çıkarken, önceki tahminlerde revizeye gidilmesi ve işgücü piyasasının başlangıçta bildirilenden daha zayıf bir ivme göstermesi dikkat çekici olarak değerlendiriliyor. Mayıs ve Haziran aylarına ait tarım dışı istihdam beklentilerinde sırasıyla 25 bin ve 24 bin aşağı yönlü revizeye gidilmişti. Bu gelişmelerin ortasında, hem Bank of America’yı hem de Fed’i ekonomik görünümde yeniden düzenlemeye iterek genel hissiyatta potansiyel bir değişimin sinyalini vermiştiler. Feroli, değişen tona rağmen olumsuz sonuç risklerinin devam ettiğini ekledi.

Açıklama Kripto Paralarda Düşüşü Tetikledi

JPMorgan’ın resesyon beklentisini kaldırması sonrası Bitcoin‘in (BTC) fiyatı yüzde 0,43 düşüş yaşarken, Ethereum‘un (ETH) fiyatı yüzde 0,12 düşse de temel destek seviyelerinin üzerinde kalmayı başardılar. Litecoin (LTC) ve Ripple (XRP) gibi altcoinlerde ise küçük çaplı düşüşler oldu. Şaşırtıcı bir şekilde, Shiba Inu (SHIB), Curve DAO (CRV) gibi altcoinler’de ise göze çarpan yükselişler söz konusu.

Küresel piyasalar JPMorgan’ın geri adım atmasına görece olumsuz tepki verirken kripto para piyasası odak noktası olmaya devam ediyor. Risk iştahı geri döndükçe duyarlılık ve fiyatların toparlanma ihtimali öne çıkıyor.