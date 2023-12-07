Kripto Para

Bitcoin ve Altcoin Yatırımcıları Mutlu Sona Çok Yakın! Her Şey Ocak’ı Gösteriyor!

Özet

  • SEC ile ihraççılar arasındaki spot Bitcoin ETF'leri görüşmelerinden teknik ayrıntılara kadar gelindi.
  • Bu durum ETF başvurularının yakında onaylanabileceğinin işaretini veriyor.
  • Şu anda SEC'in önünde Grayscale, BlackRock, Invesco ve ARK Investments gibi 13 ihraççının başvurusu duruyor.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Ömer Ergin
Ömer Ergin

Reuters’ın haberine göre ABD’nin SPK’sı Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘ndan (SEC) onay alarak bir Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF’ler) sunmayı uman ihraççılar arasındaki görüşmelerde anahtar teknik ayrıntılara kadar gelindi. Bu, SEC’in ETF başvurularına yakında onay verme ihtimalinin yüksek olduğunu gösteren önemli bir işaret.

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SEC İle İhraççılar Arasındaki Görüşmelerde Büyük İlerleme Kaydedildi

Şimdiye kadar aralarında Grayscale Investments, BlackRock, Invesco ve ARK Investments‘ın olduğu 13 ihraççı doğrudan BTC tutan ve Bitcoin’in fiyatını takip eden ETF’ler için SEC’e başvuruda bulundu. Piyasa gözlemcileri, ETF gibi düzenlenmiş bir yatırım ürünün en büyük kripto paranın spot fiyatına bağlı olarak yatırım yapmanın en iyi yolunu sunduğunu savunuyorlar.

SEC şimdiye kadar bu türden yatırım ürünlerine yatırımcıların korunması konusunda belirlediği standartları karşılamadığı gerekçesiyle yeşil ışık yakmaktan kaçınıyordu. Ancak bu yılın Ağustos ayında ABD’li bir mahkemenin SEC‘nin Grayscale Investments’ın Bitcoin yatırım fonunu bir spot ETF’ye dönüştürme başvurusunu reddetmesinin yanlış olduğuna hükmetmesiyle işin rengi değişti. Reuters’ın kaynaklarına göre şu anda SEC, ihraççılarla genellikle ETF başvuru sürecinin sonlarına doğru ele alınan bazı teknik detayları görüşmek üzere ihraççılarla görüşme halinde. Bu teknik detaylar, saklama, oluşturma ve geri alım mekanizmaları ve yatırımcı riski açıklamaları gibi konuları kapsıyor.

Piyasa gözlemcileri çekinden yatırımcılar için BTC‘ye sıkı bir şekilde düzenlenen borsalar üzerinden erişim sağlamalarının önünü açacağına dikkat çekerek spot Bitcoin ETF’sini kripto para piyasası için önemli bir dönüm noktası olarak görüyorlar. SEC’in spot Bitcoin ETF’sine onay vermesiyle ilk birkaç günde talebin 3 milyar dolara kadara kadar çıkması bekleniyor.

Öte yandan SEC, Bitcoin’in fiyatının manipülasyona açık olduğundan endişe duymaya devam ediyor. Kaynaklar ETF başvuru sahipleriyle yapılan önceki görüşmelerde genellikle bu konuya odaklanıldığını bildiriyorlar. SEC’nin ARK Investments’ın başvurusu için 10 Ocak’a kadar kesin bir karar verme süresi söz konusu. Görüşmelerin ilerleyişi, SEC’nin ARK Investments’ın başvurusunu ve muhtemelen diğer 12 başvuruyla birlikte yeni yılda onaylayabileceğini gösteriyor.

Görüşmeler ilerledikçe, ihraççılar yeni ayrıntıları yansıtmak için başvurularını güncellemek zorunda kaldılar. Örneğin bu hafta BlackRock, yatırımcıların korunması için almayı planladığı önlemlerle ilgili daha fazla detay sağlamak için başvurusunu güncelledi.

Mahkemenin Grayscale Investments Kararı SEC’in Eli Kolunu Bağladı

SEC henüz herhangi bir spot Bitcoin ETF‘si için nihai kararını vermiş değil ve bu konuda herhangi bir açıklama yapmaktan kaçınıyor. SEC Başkanı Gary Gensler, en son Ekim ayında ABD Senatosu’nda milletvekillerinin önünde bir kripto para eleştirmeni olarak kripto para endüstrisini hedef almış ve endüstriyi ABD’li menkul kıymet düzenleyicisinin kurallarını ihlal etmekle suçlamıştı.

Piyasa gözlemcileri Gensler’in vurgu yaptığı kural ihlallerine rağmen mahkemenin Grayscale Investments kararından dolayı SEC’in ETF başvurularını geri çeviremeyeceğine inanıyor. Nitekim birçok ihraççı, SEC’in piyasa manipülasyonu endişelerini gidermek için ABD merkezli dev kripto para borsası Coinbase ile borsalar arasındaki bir gözetim düzenlemesiyle ele almayı düşünüyor.

Tüm bunlarla birlikte SEC, önünde duran ETF başvurularıyla ilgili olarak daha fazla zaman kazanmak isteyecek olursa ilk olarak ARK Investments’ın başvurusunu geri çekip yeniden başvuru yapmasını talep etme hakkına sahip. Yine de piyasa gözlemcileri, böyle bir duruma mahkemenin Grayscale Investments kararından dolayı hukuki açıdan riskli olmasından dolayı ihtimal vermiyor.

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Ömer Ergin
By Ömer Ergin
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KTO Karatay Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunu olan Ömer, paranın geleceği olduğuna inandığı kripto parayla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiği için çevrimiçi kripto medyacılığına yönelmiştir. Uzun zamandır bu sektöre dönük çalışmalar yürüten Ömer, CoinTürk'te yazarlık yapmaktadır.
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