Kripto Para

Bitcoin ve Altcoin Tutanlar Bu Rapora Kulak Vermeli! Malumun İlanı IOSG’den Geldi!

Özet

  • IOSG Ventures'in araştırmasına göre, kripto para piyasası boğa döngüsünün ortasına geldi.
  • Bu kaydedilen ilerleme Bitcoin ve altcoin'lerin boğa döngünün ikinci yarısına girdiklerini gösteriyor.
  • Tarihsel kalıplara göre, mevcut boğa döngüsünün zirvesine ulaşılmadan önce en az 10 negatif düzeltme yaşanabilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin

Altcoin‘ler Bitcoin (BTC) öncülüğünde yükselirken girişim sermayesi şirketi IOSG Ventures’den düşüş uyarısı eldi. IOSG Ventures’in yaptığı araştırmaya göre kripto para piyasası boğa döngüsünün ortasına yaklaştı ve döngünün ikinci yarısına girdi. Piyasanın tarihsel kalıpları takip etmesi halinde bu boğa piyasasının döngüsünün zirvesine ulaşılmadan önce en az 10 negatif düzeltmeyle (-yüzde 5’in üzerinde) karşı karşıya kalınabilir.

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Bitcoin ve Altcoin’lerde Boğa Piyasasının Ortasına GelindiAraştırmadaki “Blok Ödülü Yarılanması” Vurgusu

Bitcoin ve Altcoin’lerde Boğa Piyasasının Ortasına Gelindi

Girişim sermayesi şirketi IOSG Ventures‘in kısa süre önce yayımladığı araştırma raporu hem Bitcoin hem de altcoin tutanlar için bir uyarı niteliğinde. Şirkete göre kripto para piyasası katılımcıları şu anda bir boğa piyasasının içinde ve bu boğa piyasası bir yıldır devam ediyor.

IOSG Ventures’in referans aldığı tarihsel kalıplara göre kripto para piyasası mevcuttaki boğa döngüsünün ortasına yaklaştı ve bu boğa döngüsünün ikinci yarısına girildiği anlamına geliyor. Araştırma yakın zaman önce Bitcoin’in 50 günlük hareketli ortalamasının bu döngüde ikinci kez 200 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıkarak olumlu bir sinyal sunduğunu ortaya koyuyor. Bu teknik gösterge güçlü bir geçmişe sahip ve bu yöndeki geçişlerin yüzde 80’inden fazlasında orta vadede pozitif getiri akışına neden oldu.

Araştırmada özellikle Bitcoin’in mevcut boğa döngüsünün önceki döngülere kıyasla oldukça yumuşak bir seyir izlediğinin altını çizilirken, en büyük kripto paranın tarihsel kalıpları takip etmesi halinde döngünün zirvesine ulaşılmadan önce en az 10 negatif düzeltme (yüzde 5’in üzerinde) yaşanabileceğine işaret ediyor.

Araştırmadaki “Blok Ödülü Yarılanması” Vurgusu

IOSG Ventures’in araştırması blok ödülü yarılanmalarından diğer bir deyişle halving’lerden önce ve sonrasında Bitcoin’in kısa vadeli kazançlar getirdiğini ve genellikle kayda değer oranda pozitif bir performans gösterdiğini ortaya koyuyor.

Şirket ayrıca blok ödülü yarılanmalarının genellikle piyasa döngülerinin potansiyel itici güçleri olarak görüldüklerini ancak küresel makro döngülerle örtüşmelerinden dolayı bu etkinin tesadüfi olmasının muhtemel olduğunu ekledi.

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Ömer Ergin
By Ömer Ergin
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KTO Karatay Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunu olan Ömer, paranın geleceği olduğuna inandığı kripto parayla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiği için çevrimiçi kripto medyacılığına yönelmiştir. Uzun zamandır bu sektöre dönük çalışmalar yürüten Ömer, CoinTürk'te yazarlık yapmaktadır.
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