Hafta başından bu yana Bitcoin ve altcoin'ler büyük bir yükselişe şahit oldular ve bu da marketi bir anda tekrar 1 trilyon doların üstüne taşıdı.

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Kripto piyasası, en iyi performans gösteren Bitcoin ve Ethereum’un ardında Perşembe günü bazı etkileyici rakamlarla birlikte 1 trilyon dolarlık bölgeyi yeniden aldı. Bitcoin nihayet 20.000 dolar sınırını aşmayı ve istikrarlı bir şekilde korumayı başarırken, Ethereum da The Merge’in ardından yaşadığı çöküş sonrasında şimdiye kadarki en iyi performansını gösterdi.

Yazım saatine göre, Coingecko’nun verilerine göre, BTC 20.501 dolardan işlem görürken, ETH 1.538 dolardan işlem görüyor. Her iki varlık da son yedi günde sırasıyla %7,1 ve %19,8 gibi etkileyici kazançlar elde etti. Bitcoin ve Ethereum da piyasa değerlerini önemli ölçüde arttırmayı başararak kripto para sektörünün toplam değerinin 1,034 trilyon dolara yükselmesine yardımcı oldu.

Boğanın Arkasında ABD Hazinesi Mi Var?

Bu ani olumlu eğilimle birlikte yatırımcılar, trader’lar ve kripto para sahipleri bu yükselişe neyin güç verdiğini merak ediyor. BitMEX’in kurucu ortağı Arthur Hayes, Bitcoin ve altcoin’lerin düşüş çukurundan çıkmasını sağlayan bu ivmenin arkasında ABD hazinesi’nin olabileceğini söyledi.

Hayes, bakanlığın yaklaşan dalgalanmalarla başa çıkmak için kısa vadeli hazine bonoları sağlama fikrini değerlendirdiğini açıkladı. Makroekonomik koşulların kripto piyasasını destekleyecek şekilde geliştiğini de sözlerine ekledi.

Son beş gün içinde ABD dolar endeksi %1,77 oranında geriledi. Bu arada, aynı süre zarfında, kripto varlık fiyatları yükseldi ve bir bütün olarak piyasa tarafından oldukça güçlü bir ralli ile sonuçlandı.

Boğa Rallisi Durdurulamaz Değil

Kripto alanında sabit kalan kesin bir şey varsa o da yükseliş dalgalanmalarının bazı tetikleyicilerle kolayca durdurulabileceği olabilir. Bu nedenle, trader’ların ve yatırımcıların, şu anda piyasanın en azından büyük bölümünde yaşanan yükseliş eğilimini engelleyebilecek potansiyel “ralli durdurucuları” için her zaman tetikte olmaları önemli.

Örneğin, ABD Merkez Bankası yüksek enflasyon rakamlarıyla mücadele etmek için 75 baz puanlık bir faiz artışı daha uygulamayı düşünüyor olabilir. Bu gerçekleşirse, kripto paralar bir kez daha darbe alabilir ve bir kez daha ciddi fiyat düşüşleri yaşayabilir.

Dahası, bir dizi teknoloji şirketi yakında üçüncü çeyrek kazançlarını açıklayacak. Uzmanlar, Apple ve Microsoft gibi teknoloji devlerinin kötü performansının sektörü olumsuz etkileyeceğine inanıyor.