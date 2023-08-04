Bitcoin (BTC) kısa vadede potansiyel bir fiyat sıçramasına dair umut verici sinyaller veriyor. Kripto analiz şirketi Santiment’ın sağladığı veriler Ağustos ayında Bitcoin’in cüzdan adresi aktivitesindeki artışın son 3.5 ayın en yüksek seviyesine ulaştığını gösteriyor. Bu, önemli kayıplara ve olumsuz yatırımcı duyarlılığına rağmen kısa vadede fiyatın toparlanacağına işaret ediyor olabilir.

Bitcoin’i Çevreleyen Olumlu Sinyaller

Bitcoin’in fiyatı üzerindeki baskıya rağmen Haziran 2020’den bu yana görülmeyen düşük volatilite ile 29 bin dolar civarında seyrediyor. Bu durgunluk, önceki piyasa eğilimlerine dayanarak bir sonraki önemli boğa koşusu için bir dip oluşumuna işaret ediyor olabilir.

Bloomberg’in kıdemli emtia stratejisti Mike McGlone, Bitcoin’in 180 günlük volatilitesinin Ağustos başında rekor düşük seviyede olmasının genellikle fiyatlar için bir yükseliş sinyali olduğunu açıkladı. McGlone ayrıca en büyük kripto paranın fiyatının yılın ilk çeyreğinin sonundan bu yana hisse senetlerine göre güçsüz seyretmesinden dolayı tüm riskli varlıklar üzerindeki potansiyel baskıya ilişkin endişesini dile getirdi.

İlginç bir şekilde, ‘elmas eller’ olarak bilinen uzun vadeli BTC yatırımcıları, son iki yılda toplam arzın yüzde 55’ini ellerinde tutarak sabit kaldı. Ayrıca, ‘Bitcoin balinaları’ (milyoner ve milyarder BTC yatırımcıların) Bitcoin biriktirmeye devam ediyor ve şu anda toplam BTC arzının yarısından fazlasını (yüzde 59,2) ellerinde tutuyorlar.

Öte yandan Santiment yaptığı bildirimde “Ağustos ayında Bitcoin cüzdan adreslerinin aktivitesi artarak son 3.5 ayın en yüksek noktasına ulaştı. Kullanımdaki bu artış, önemli zararlarla ve genel olarak olumsuz duyarlılıkla birleştiğinde Bitcoin için kısa vadede bir fiyat sıçraması olacağının güçlü bir şekilde işareti olabilir.” notunu düştü.

Analiste Göre Teknik Bitcoin’in Yükseleceğini Söylüyor

Tüm bunlarla birlikte Bitcoin’in teknik görünümü de yükseliş olacağına işaret ediyor. Anonim kripto para analisti ve trader’ı CrediBULL Crypto, en büyük kripto para için asıl büyük hareketin henüz gerçekleşmediğini vurguladı.

Aylık fiyat grafiği üzerinde Bitcoin’in yorumlayan analist, bir aylık fiyat grafiğinde ve piyasa üzerindeki baskınlığını gösteren Bitcoin Dominance (BTC.D) grafiğinde dip oluşumu olduğunu söyledi. CrediBULL Crypto, Bitcoin’in fiyat grafiğine ilişkin ise “12 saatlikteki fiyat grafiğinde yükseliş onaylandı, yüksek zaman diliminde RSI sıfırlanmış ve sihirli 40 seviyesinin seviyesinin üzerinde duruyor. Fiyattaki bir sonraki hareket için kimler hazır?” dedi.