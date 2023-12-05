Kripto Para

Bitcoin Uçuş Moduna Geçince Altcoin’ler Çakıldı! XRP, SOL, DOGE, SHIB ve PEPE Neden Tutunamıyor?

Özet

  • Bitcoin ve Ethereum Aralık ayında rekor seviyelere ulaştı.
  • Bitcoin fiyatı %2,65 artışla 41.779 dolar, Ethereum %0,40 artışla 2.230 dolar seviyelerinde işlem görüyor.
  • Altcoin'ler arasında ise XRP ve SOL fiyatında düşüş, Dogecoin ve Shiba Inu'da ise dalgalı bir seyir gözlemleniyor.
  • Piyasa etkisi: Negatif
Alican Ülker
Alican Ülker

Yatırımcılar kripto paraların yükselişiyle birlikte yatırımlarını bu alana yöneltmişlerken, bugün kripto fiyatları Aralık ayı boyunca piyasada gözlemlenen yükseliş eğiliminin devamı niteliğinde hareketini sürdürüyor. Oluşan bu olumlu hava, altcoin’lerin yanı sıra Bitcoin ve Ethereum gibi büyük kriptoların bir yıldan uzun bir süre sonra rekor seviyelere hareketinin yolunu açtı.

İçerikler
Kripto Paralarda Son DurumDikkat Çeken Diğer Altcoin’ler

Kripto Paralarda Son Durum

Kripto paralardan bahsedecek olursak, ilk olarak Bitcoin fiyatı son 24 saatte %2,65 artışla 41.779,01 dolar seviyesine yükseldi ve düne göre işlem hacmi %91,51 artışla 37,46 milyar dolar seviyesine yükseldi. En büyük kripto paranın son 24 saat içerisinde elde ettiği en yüksek ve en düşük seviyesi olan sırasıyla 42,371.75 ve 41,100 dolar oldu.

Kripto para piyasasında altcoin’lerin lideri durumunda bulunan Ethereum fiyatı ise istikrarlı bir ivme yakaladı ve düne göre %0,40 artışla 2.230 dolardan işlem görüyor. Son 24 saatteki işlem hacmi %69,74 artışla 15,42 milyar dolar oldu ve kripto son 24 saat içinde 2.273,07 dolara kadar yükseldi.

Bununla birlikte, XRP fiyatında da bir düşüş yaşandı ve buna bağlı olarak %1,59’luk fiyat kaybıyla 0,6155 dolara geriledi. Dikkat çeken bir diğer altcoin SOL’un fiyatı da düne göre %3,21 düşüşle 59,66 dolara gerilerken, işlem hacminde pozitif bir görüntü oluştu. %66,30 artışla 2,17 milyar dolar seviyesine yükseldi.

Dikkat Çeken Diğer Altcoin’ler

Memecoin’lerin lideri konumunda bulunan Dogecoin fiyatı son 24 saatte %3,2 oranında düştü ve 0,08978 dolar seviyesinde alıcı buluyor. Son 24 saatte elde ettiği işlem hacmi %127,43 artışla 1,36 milyar dolar oldu. En yakın takipçisi, Shiba Inu fiyatı yazım itibariyle% 0,20 artışla 0,000009051 dolara yükseldi ve hacmi düne göre% 10,84 artışla 465,95 milyon dolara yükseldi.

Pepe Coin, memecoin’lerde yaşanan düşüşe eşlik etti. Dün akşam yaşanan olumlu ivmenin aksine Pepe Coin fiyatı 5 Aralık’taki yazım saati itibariyle nötr bir görünüme sahipti. Bu süreçte 0,000001383 dolardan işlem görüyordu.

Stacks, dün akşam saatlerinde kripto para piyasasında en çok kazananlar arasında yer almıştı. Bu da yatırımcıların daha geniş kripto piyasasına odaklandıklarını gösteriyordu. Geçtiğimiz gün, Stacks fiyatı %37,23 artarak 1,18 dolardan işlem görüyordu. Yazım saati itibari ile %1,14’lük düşüşle 1,16 dolar bölgesinde işlem görüyor.

Conflux fiyatı 4 Aralık tarihinde %24,43 artışla 0,2126 dolara yükselmişti. Bu süreçte işlem hacmi ise %818,43 artışla 290,78 milyon dolara çıkmıştı. Bugün ise CFX fiyatı yaşadığı düşüşle 0,2059 dolarda bulunuyor.

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Alican Ülker
By Alican Ülker
Çağ Üniversitesi Uluslararası İşletmecilik mezunu olan Alican, otomasyon alanındaki 6 yıllık gelişimi sonrası 2020 yılında kripto paralara yönelmiş ve ardından NFT projelerinde görev almıştır. Çevrimiçi kripto medyacılığı alanında çalışmalarını CoinTürk'te sürdürmektedir.
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