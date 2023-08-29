Bu çeyrekte ikinci kez, bir başka kripto odaklı şirket olan Grayscale Investments, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) karşı verdiği yasal mücadelede rekor kıran bir zafer elde etti.

Bitcoin’de Grayscale Kararı ve Etkileri

Bir kaç saat önce önce de belirttiğimiz üzere Amerika mahkemesi, SEC’in Grayscale’in Bitcoin Trust ürününü “hileli ve manipülatif eylem ve uygulamaları önlemek için tasarlanmadığı” gerekçesiyle tam teşekküllü bir Borsa Yatırım Fonu (ETF) ürününe dönüştürme talebini reddederken keyfi davrandığına inanıyor.

Bu kararla birlikte, Blockchain Derneği Baş Politika Sorumlusu Jake Chervinsky gibi uzmanlar, bu zaferin “SEC için büyük bir utanç” olarak yorumlanabileceğini belirtti. Bu açık pozisyona rağmen, çok aranan spot Bitcoin ETF ürününün henüz onaylanmadığını belirtti.

Sonraki adımları tahmin eden Jake, SEC’in DC Circuit Temyiz kararını yeni bir yol gösterici çerçeve olarak kullanarak Grayscale Bitcoin Trust’ı (GBTC) spot BTC ETF’ye dönüştürme başvurusunu incelemeye geri dönmesi gerekeceğini söyledi.

Yasa olarak kabul edilen mevcut kararın yetkilerine dayanarak, Grayscale’in Amerika Birleşik Devletleri’nde bir spot Bitcoin ETF ürünü için onay alan ilk firma olarak tarihe geçme olasılığı yüksek olabilir.

Artan iyimserliğe rağmen Jake, Grayscale’in SEC’den ürünün fiili onayı için bir galibiyet elde etme potansiyeli konusunda hala düşüş yaşıyor ve bu da daha sonra ürünün firmasını reddetmek için başka bir neden arayışına girebilir.

Bitcoin ETF’si Ne Zaman Onaylanabilir?

Grayscale ve SEC arasındaki bu mevcut davanın sonuçlanmasının çeşitli yolları olsa da, SEC’in bir spot Bitcoin ETF’sini onaylama tutumundaki potansiyel bir değişiklik bu yıl gelmeyebilir. Düzenleyici kurum, büyük Bitcoin ETF’sine ilişkin geri bildirimlerin incelenmesini ve yayınlanmasını gelecek yıl bir zamana kadar bekleteceğini ima etti.

Düzenleyici kurum bu zaman çizelgesini beklemeyi tercih edebilir zira aceleye getirilecek herhangi bir hamle, kurumun politik olarak doğru olmak adına bunu onayladığını gösterebilecek yanlış bir mesaj gönderebilir. Bitcoin yatırımcılarının temel kaygısı bir ETF’nin piyasaya sürüldüğünü görmek olsa da, mevcut karara rağmen zaman çizelgesi önemli ölçüde farklılık gösterebilir.