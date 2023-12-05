Bitcoin’de Ters Köşe Olmayın! Uzmandan Beklenenin Aksine Zirve Uyarısı Geldi!

2022, kripto kışının etkilerinin tam olarak hissedildiği, FTX gibi devlerin çöküşü gibi olaylarla kripto paralar için kasvetli bir yıl oldu. Dahası bu yılın başında da havanın değişebileceğine yönelik bir hava söz konusu değildi. Özellikle ABD’de Silvergate Bank gibi bankaların çöküşü ve kripto para piyasasının banksız kalması korkusunun baş göstermesiyle piyasa bir kez daha sallandı. Ancak günler geçtikçe yaşanan olumlu gelişmelerle kripto para piyasası güç göstererek yükselmeye başladı. Bitcoin (BTC) ve altcoin’lerdeki yükseliş sonrası piyasa gözlemcilerinden bazıları en büyük kripto paranın 2024’de rekor tazeleyerek zirveyi göreceği yönünde görüş bildirmeye başladı.

Analiste Göre Bitcoin’de Zirve 2025’den Önce Görülmeyecek

Yılın başından bu yana kripto para piyasasının bir bütün olarak yükselmesindeki en önemli itici güç BlackRock gibi finans devlerinin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) spot Bitcoin ETF’si başvurusu yapmaları oldu. Yılın büyük bir kısmında istikrarlı bir şekilde yükselen Bitcoin, tüm bu gelişmelerden aldığı güçle son aylarda etkileyici bir yükselişle dikkat çekiyor. Güçlü yükseliş eğilimine rağmen bazı analistler boğa koşusunun 2024’te zirveye ulaşmasını beklemiyor.

Bitcoin, bir dizi faktör nedeniyle ve tarihsel performansına göre değerlendirildiğinde, önümüzdeki yıl boyunca ve büyük olasılıkla 2025’in büyük bir kısmında ralli yapmaya devam edecek. Tecrübeli kripto para analisti Rekt Capital‘e göre Bitcoin’de zirve 530 gün sonra görülecek:

Eğer tarih tekerrür ederse bir sonraki boğa piyasasında zirve blok ödülü yarılanmasından sonraki 518-546 gün içinde görülebilir. Bu, 2025’in Eylül ortasında yada Ekim ortasında zirvenin görülebileceği anlamına geliyor.

Bitcoin Rallisi Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Tarihsel olarak bir sonraki boğa piyasa zirvesinin blok ödülü yarılanmasından sonraki 518-546 gün içinde yani 2025’de görülebileceğini öne süren Rekt Capital gibi birçok piyasa analisti ve gözlemcisi, çok sayıda faktörün desteğiyle Bitcoin’in güçlü bir çıkış yapmasını bekliyor. Bu güçlü çıkışın en büyük ve en yakın tarihli destekçisi ise ABD’de ilk spot Bitcoin ETF‘sine Şubat 2024’e kadar onay verilecek olması gösteriliyor.

Bilindiği gibi kripto para piyasası bu türden bir ETF için uzun zamandır bekliyor. SEC şimdiye kadar birçok şirketin başvurusunu erteleyerek ve Cathie Wood’un Ark, 21Shares, Wisdom Tree ve birçok diğer şirketin başvurularını reddederek böyle bir ETF’e onay vermekten kaçındı. Ancak uzmanlar artık bu dönemin sonuna gelindiğine ve ABD’nin ilk spot Bitcoin ETF’sinin yakında onaylanacağını, hatta büyük olasılıkla 5 Ocak ile 10 Ocak 2024 tarihleri arasında bu onayın geleceğini değerlendiriyor.

Bir ETF’ye onay çıkacağı beklentisiyle birlikte, kripto para piyasası ve özellikle teknoloji sektöründeki hisse senetleri piyasası şu anda büyük bir rallinin tam ortasında duruyor. Bitcoin, bu trendin önemli bir yararlanıcısı olduğunu kanıtladı ve tüm işaretler boğa koşusunun devam edeceğine işaret ediyor.