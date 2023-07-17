Bitcoin‘in (BTC) yılın başında başlattığı ralliyi etkin bir şekilde yöneterek büyük kazanç sağlayan kripto para analisti DonAlt, piyasa için son derece olumlu gelişmelere rağmen kripto kralının rallisinin sonuna yaklaşılıyor olabileceği yönünde korkutan bir uyarıda bulundu.

“Ne Olursa Olsun 30 Bin Dolar Desteği Korunmalı”

Anonim kripto para analisti DonAlt, Bitcoin’in kripto para piyasasının canlanmasına neden olan tüm iyi haberlere rağmen beklenen çıkışı yapamamasının muhtemelen düşüşle sonuçlanacağına inanıyor.

DonAlt, Bitcoin’in 30 bin doların altına inmesi halinde dev şirketlerin spot Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) başvurularını, dünyanın en büyük varlık yönetimi şirketi BlackRock CEO’su Larry Fink’in hakkındaki olumlu konuşmasını ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) açtığı davada Ripple‘ın kısmen zafer ilan etmesini görmezden geleceğini belirterek şunları söyledi:

Eğer 30 bin dolar desteğini kaybedersek her şey biter. Eğer fiyat altına düşerek haftalık zaman diliminde mum kapanışı yapacak olursa Avrupa’nın ilk spot Bitcoin ETF’sinin duyurulması, Ripple’ın SEC’in açtığı davadaki kısmi zaferi, BlackRock’ın SEC’ten bir spot Bitcoin ETF’si onayı almaya çalışıyor olması, BlackRock CEO’su Larry Fink’in alenen BTC’yi yükseltmeye çalışması ve daha pek çok iyi haber değilse hangi haber Bitcoin’i yükseltecek? Boğalar buradan büyük bir adım atmalı yoksa 20 bin doların yeniden görülmesinin imkansız olmadığını düşünmeye başlayacağım.

Bitcoin’deki Yükselişin Devam Etmesi İçin “33 Bin Dolar” Şartı

DonAlt, gücünü korumak ve yeni zirvelere ulaşma ihtimalinin oluşması için Bitcoin’in haftalık zaman diliminde 33 bin doların üzerinde mum kapanışı yapması gerektiği yoksa 29 bin 500 dolar seviyesinin altında olacak bir mum kapanışıyla sert bir düşüş olabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Bence burada durum karışık, hem boğaların hem de ayıların şansı var gibi görünüyor. 29 bin 500 doların altında olacak mum kapanışları kötü görünecektir. BTC’nin ETF başvurularıyla yakaladığı momentumu koruması gerekiyor. 33 bin doların üzerinde mum kapanışı ETF haberlerinin etkisiyle Bitcoin’deki yükselişi şiddetlendirecektir. 33 bin doların üzerindeki mum kapanışları bizi tüm zamanların en yüksek seviyelerine taşıyabilir.

Analistin paylaştığı Bitcoin grafiği, fiyatın 33 bin doların üzerine çıkması halinde 58 bin doların üzerine çıkmak üzere yukarı yöneleceğini gösteriyor. Öte yandan yine grafiğe bakarak Bitcoin fiyatının 29 bin 500 doların altına düşmesi halinde sırasıyla 25 bin dolar civarına, 21 bin 800 dolara ve hatta 19 bin dolar civarına kadar çekilebileceği göze çarpıyor.