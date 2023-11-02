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Bitcoin’de Tehlike Bitti mi? İki Zıt Görüş: Ya 50 Bin Ya 34 Bin Dolar!

Özet

  • Bitcoin (BTC) fiyatı 35 bin doların üzerine çıkarak son 18 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.
  • Uzmanlara öre 35 bin dolar seviyesi fiyatın düşmemesi için kritik bir rol üstleniyor.
  • Analistler, BTC'nin 35 bin dolar seviyesini savunmasının önemli olduğunu ve düşüş ihtimalinin masa olduğunu vurguluyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
15:45
2 Kasım 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Bitcoin‘in (BTC) fiyatı 18 ayın en yüksek seviyesine çıkarak 35 bin doların üzerine oturdu. Şimdi yatırımcılar en büyük kripto paradaki yükselişin devam edip etmeyeceğini sorularken analistler dirençten desteğe dönen 35 bin dolar seviyenin fiyatın düşmemesi önünde anahtar görevi üstlendiğini değerlendiriyor.

35 Bin Dolar Eşiğini Geçen Bitcoin’de Heyecanlı Bekleyiş

Bitcoin, Ekim ayındaki olumlu fiyat seyrini yeni aya taşıyarak 35 bin dolar seviyesini geçmeyi başardı. En büyük kripto paranın fiyatı günlük kapanıştan sonra Bitstamp borsasından 35 bin 968 dolara kadar çıkarak Mayıs 2022’den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı. Şimdi destek olarak 35 bin doları test etmek için geri dönen BTC, düşüş ihtimalini göz ardı etmeyen analistlerin yakın takibinde.

Tecrübeli analist Mark Cullen, yaptığı son Bitcoin yorumunda 35 bin doların savunulması gereken önemli bir eşik olduğunun altını çizerek “Şimdi Bitcoin önündeki direnci kırdı ki bu kırılma son derece oldu. Şimdi ya bu seviyenin üzerinde tutunup yukarı gidecek ya da aşağı kırıp ki kısa vadede büyük olasılıkla yükseliş trendinden çıkacak” ifadelerini kullanarak 32 bin 500 dolara varan bir düşüşün ihtimal dahilinde olduğunu belirtti.

Cullen, öngördüğü düşüş senaryosunun işlemesi için BTC‘nin dört saatlik zaman diliminde 35 bin dolar seviyesinin altında kapanış yapması gerektiğini ekleyerek “4 saatlik zaman diliminde 35 bin doların altında mum kapanışı olana kadar düşüş beklemek için bir neden yok. Şu anda 35 bin doları yeniden test etmek için düşüyor ve bu muhtemelen şu anda satın alım fırsatı sunuyor” dedi.

Bitcoin’de Birbirine Zıt 2 Hedef: 34 Bin 600 Dolar ve 50 Bin Dolar

Anonim kripto para analisti ve trader’ı Credible Crypto ise Bitcoin’i daha düşük zaman diliminde takip ediyor. Cullen gibi o da yukarı yönde hareketin devam etmeden önce fiyatın bir dip oluşturmasını ve bu süreçte hem geç açılan long pozisyonların hem de short’ların tasfiye edilmesinin sağlanacağını söyledi. Analiste göre bu senaryo için ideal hedef 34 bin 600 dolar.

Öte yandan anonim kripto para analisti Jelle, Bitcoin’in daha da yükselmesini bekliyor. En büyük kripto parayı daha yüksek zaman diliminde analiz eden Jelle, fiyatı 50 bin dolar civarına taşıyacak bir yükseliş öngörüyor. Analist, beklediği hedef seviyeye ulaşmanın biraz zaman alabileceğini kabul ederek şunları söyledi:

Beklendiği gibi Bitcoin 4’ncü çeyreğe güçlü bir başlangıç yaptı, ancak bu momentumun yaklaşık 2-3 hafta içinde yavaş yavaş azalmasını bekliyorum. 48 bin dolara ulaşılması biraz zaman alabilir. Bitcoin’de asıl hareketlilik blok ödülü yarılanmasından sonra başlayacak.

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