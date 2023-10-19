  Bitcoin SV (BSV) Neden Yükseldi? BSV Coin Güncel Yorumlar

Bitcoin forklarına ilgi biteli çok olmuştu hatta geçen sene Vitalik Buterin büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını da söyledi. Ethereum rakiplerinin akıllı sözleşme platformunu tahtından indiremeyişine benzer şekilde Bitcoin de yerinde duruyor. Peki Bitcoin forku altcoinler son zamanlarda neden ilgi görüyor. BSV Coin yükselişinin sebebi neydi?

Bitcoin SV (BSV) Neden Yükseldi?

Vitalik Buterin’in artık başarısız olacaklarına emin oldum tarzı açıklamalarının üzerinden yaklaşık 1 yıl geçmişken BCH ve BSV fiyatının arttığını görüyoruz. İkisi de ayı piyasalarında aşırı satışlarla karşılaştı ve ikisi de geçmişteki zirveleriyle kıyaslandığında halen çok düşük fiyatlara alıcı buluyor. BCH fiyatının artışı EDX Markets desteğiyleydi peki BSV neden yükseliyor?

BTC fiyatı 28.500 doları desteğe çevirmeye çalışırken BSV Coin yeni Ekim zirvesine ulaştı. Fiyat 42 doları aştı ve en fazla kazandıran altcoinler arasında kendine yer buldu. Eylül 2023 itibariyle, Bitcoin SV’nin fiyatı 32,53 doların altındaydı.

Ekim ayıyla birlikte BSV Coin yatırımcılarını risk iştahı daha da arttı. 42 doları zorlayan fiyat şimdi bu bölgeyi desteğe çevirmek için mücadele ediyor. Aylıkta yüzde 35 kazanç elde eden kripto para iShares spot ETF başvurusunun onaylandığı iddiasıyla artış yaşamaya başlamıştı. Belki de yatırımcılar olası ETF onayıyla birlikte BTC alternatiflerinin de ilgi görebileceğine inanıyordur.

BSV Coin Yorum

Günlükte %5 artan fiyat yazı hazırlandığı sırada 43,62 dolarda bulunuyor. Yine de 2021 Nisan ayındaki 491 dolarlık zirvesi düşünüldüğünde yatırımcıların zararı epey büyük. Geçmiş analizlerde 50 dolar bölgesinin test edilebileceğinden ancak üzerinde ikna edici kapanışlar olmadığı sürece kalıcı bir fiyat artışından bahsedemeyiz demiştik. Şimdi fiyat bu bölgeye yaklaşıyor.

Uzun süre destek olarak yerinde kalan 50 dolarlık fiyat bölgesi şimdi trend dönüşümü için en güçlü direnç konumunda. 26 Haziran haftasındakine benzer test sürüyor ve 44 dolar üzeri kapanışlar direnç testi ihtimalini artırabilir.

Sonraki duraksa 50 dolar üzeri haftalık kapanışlar olacak. 56 doların yukarısında fiyat sağlam bir zemin oluşturabilirse Ekim 2021’de başlayan düşüş trendi tersine dönebilir. Bu senaryoda fiyatın 86-100 dolar arasında yeni bir zirve yaptığını görebiliriz.

Ancak BTC fiyatındaki kararsızlık bu direnç testinin de başarısızlıkla sonuçlanabileceğini gösteriyor. Bu durumda 25 dolara kadar düşüş gelebilir.