  Bitcoin’de Son Tren Kalkıyor! Öngörüleri Çıkan Analistten Bomba BTC Yorumu!

Öngörülerinin gerçekleşmesiyle tanınan anonim kripto para analisti Credible Crypto, Bitcoin‘in (BTC) yatırımcılara ve trader’lara daha fazla iyi satın alma fırsatı sunmamak için istasyondan kalkmak üzere olduğu konusunda uyardı. Analiste göre BTC’nin başlattığı yükselişin devam edebilmesi için fiyatın 26 bin 370 doların altına düşmemesi gerekiyor.
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Anonim kripto para analisti Credible Crypto, sosyal medya platformu X’teki kişisel hesabından Bitcoin‘in son fiyat hareketinin 2019’a büyük oranda benzer olduğunu ve bazı trader’ların ve yatırımcılarının BTC’nin bir miktar güç göstermesinin ardından büyük bir düzeltme beklemesine neden olduğunun altını çizdi. Analist, bu genel kanıya rağmen Bitcoin’in mevcut piyasa yapısının 2019’daki ani parabolik yükselişine benzemediğini, uygun bir dip oluşturduktan sonra rallilerinin çok daha yavaş gerçekleşiyor oluşuyla o yıldan farklılıklar gösterdiğini belirterek şunlar söyledi:
3 bin dolar – 14 bin dolar arasındaki fiyat hareketi bir parabolik ilerlemeydi ve parabol kırıldığında bunları genellikle büyük çöküşler/düzeltmeler takip eder. Dolayısıyla çok derin bir geri çekilme yaşanır. Şu andaki fiyat hareketleri hiç de parabolik değil, bu da 20 bin dolar veya altına bir hareket arayanların geride kalacağına inanmamın bir başka nedeni.
Bana kalırsa BTC‘deki mevcut yükselişin parabolik kısmı henüz geçilmedi.
Credible, Bitcoin gerçekten de yukarı yönlü büyük bir hareketin başlangıcındaysa, en büyük kripto paranın düşük zaman dilimi yükselişinin başladığı 26 bin 370 doların altına düşmemesi gerektiğine dikkat çekerek şunları not etti:
Şimdiye kadar düşük zaman dilimindeki yükselişin devam ediyor oluşu çok iyi bir yükseliş göstergesi. Şu anda, geçen ay boyunca fiyatla çok net ve önemli etkileşimleri olan bir seviye olan orta aralığımızın üzerinde işlem görüyoruz. Bu düşük zaman dilimi yükselişi çok daha büyük bir yükselişin başlangıcıysa, fiyatın aşağıdaki grafikte işaretlediğim başlangıç noktasının (26 bin 370 dolar) altına inmemesi gerekiyor.
Bu nedenle, fiyat orta aralığın üzerinde tutunurken, bir sonraki hedefimiz aralığın en tepe seviyeleri olacaktır. Fiyatın orta aralığın altında düşmesi ilk zayıflık belirtisi olacak ve bu durumda fiyat düşük zaman dilimi yükselişinin başlangıç seviyesinin hızla altına düşebilir.