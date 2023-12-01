BITCOIN (BTC)

Bitcoin’de Son 19 Ayın En İyi Aylık Kapanışı! Şimdi Ne Olacak? 3 Uzman Yorumladı!

Özet

  • Bitcoin (BTC), Kasım ayının aylık mum kapanışında Nisan 2022'den bu yana en iyi kapanışı yaptı
  • Olumlu mum kapanışının ardından fiyat 38 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı.
  • Analistler, aylık kapanışın özellikle 35 bin doların üzerinde olmasının olumlu bir işaret olduğunu belirtiyor.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Ömer Ergin
Ömer Ergin

En büyük kripto para Bitcoin (BTC), Kasım ayının aylık mum kapanışı ile Nisan 2022’den bu yana en iyi aylık mum kapanışını yapmasının ardından 38 bin dolar seviyesinin üzerine geri döndü. Bitcoin ayıları bütün baskılarına rağmen aylık kapanış öncesinde satışları tetikleyemedi. Veriler aylık kapanışın 37 bin 700 doların biraz üzerinde gerçekleştiğini ve alım satım kaynağı Material Indicators’ın sunduğu emir defteri verileri ise teklif likiditesinin gün içi aralığını korurken bir son dakika satışından kaçınıldığını gösteriyor.

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Bitcoin İçin Sırada Ne Var?BTC’nin Fiyat Aralığı Önemli Bir Yöne Sahip

Bitcoin İçin Sırada Ne Var?

Ünlü kripto para analisti Skew, kişisel X (eski adıyla Twitter) hesabından Bitcoin’in aylık kapanışı değerlendirdi. Analist “Aylık kapanış 35 bin doların üzerinde oldukça iyi görünüyor” derken “Birkaç hafta 35 bin dolar ile 39 bin dolar aralığında hareket edilebilir.” eklemesiyle kripto kralının bir müddet bu aralıkta konsolide olabileceğini söyledi.

Skew, aylık zaman dilimlerindeki ana direncin artık daha yüksekte seviyelerde, ilk önemli direncin 47 bin dolarda olduğunu ve bunun da ötesindeki direncin ise 2021’de kaydedilen tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69 bin dolar civarında olduğunu belirtti.

Bir başka kripto para analisti JT ise aylık kapanışı değerlendirirken “Aylık mum, 34 bin 500 dolarlık düşük mum gövdesiyle mükemmeldi; bu, düşük mum gövdesinin önceki yüksek mum gövdesinden daha yüksek olması açısından oldukça önemli. Bu bir güç işaretidir” dedi. JT ayrıca “Ve unutmayalım ki bu ayı geçen aya göre 3 bin dolar daha yüksek bir noktada kapattık ve bu bir ilerleme” ifadesini kullandı. Analist Bitcoin’in yüksek zaman dilimindeki fiyat grafiğindeki görünümün tutarlı ve yapıcı olduğunun da altını çizdi.

BTC’nin Fiyat Aralığı Önemli Bir Yöne Sahip

Material Indicators kurucu ortağı Keith Alan, 40 bin doların altındaki mevcut aralığın inatçı doğasını vurgulayarak, bu aralığın satıcılardan temizlenmesinin son derece önemli olduğunu savundu. Alan, aralık içinde oyunda olan tarihsel direnç/destek (R/S) çizgilerine atıfta bulundu. Bu destek/direnç çizgileri 2017’de 20 bin dolar civarında kaydedilen tüm zamanların en yüksek seviyesi gibi halihazırda temizlenmiş olanlar kadar önemli.

Alan değerlendirmesini detaylandırarak “BTC‘nin keyfi bir fiyat civarında dolaştığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bu küçük R/S aralığında önemli miktarda izdiham var” notunu düştü.

Alan ayrıca bir grafik paylaşarak Material Indicators’ın tescilli alım satım göstergelerinden birinin long ve short sinyalleriyle birlikte aylık grafikte dikkat edilmesi gereken seviyeleri tek tek işaretledi.

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Ömer Ergin
By Ömer Ergin
Follow:
KTO Karatay Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunu olan Ömer, paranın geleceği olduğuna inandığı kripto parayla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiği için çevrimiçi kripto medyacılığına yönelmiştir. Uzun zamandır bu sektöre dönük çalışmalar yürüten Ömer, CoinTürk'te yazarlık yapmaktadır.
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