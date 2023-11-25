Bitcoin’de Şimdi Yön Neresi? En Büyük Kripto Parada Kritik Eşik İçin Geri Sayım Başladı!

Bitcoin‘in (BTC) fiyatı bugün erken saatlerde 38 bin dolar seviyelerine kadar yüzde 1,5 daha yükselerek güçlü hamleler yapmaya devam ediyor. Zincir üstündeki çeşitli metriklere göre boğalar gözlerini 40 bin dolar ve hatta ötesine dikmiş durumda ve bu durum onların üstünlük kazandıklarını gösteriyor.

USDT Birikimi Bitcoin’i Yükseltiyor

Zincir üstü veriler en büyük 100 Tether cüzdan adresinin son altı ay içinde 1.67 milyar dolardan fazla USDT topladıklarını ortaya koyuyor. Veriler söz konusu cüzdan adreslerinin satın alım güçlerini bu süre zarfında yüzde 10 gibi şaşırtıcı bir oranda artırdıklarını gösteriyor. Zincir üstü veri sağlayıcısı Santiment, Bitcoin’in fiyatının 5 Mayıs 2022 tarihinden bu yana ilk kez 38 bin 300 dolara ulaştığına dikkat çekti. Bu artış çeşitli faktörlerle ilişkilendirilirken yükselişin en önemli katkı sağlayıcı son altı ayda toplu şekilde 1.67 milyar dolar satın alan en büyük 100 Tether cüzdan adresi oldu.

Bu balina seviyesi cüzdan adreslerinin alım gücündeki artışa işaret ediyor ve bu ivme devam edecek olursa analistler Bitcoin’in kısa vadede 40 bin doları aşma olasılığını öngörüyor.

Popüler kripto veri platformu Greeks.Live, aylık opsiyonların vadesinin dolmasının ardından Bitcoin’in yükselişe geçerek 38 bin dolar seviyesini aştığını ve yılın en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi. Bu yukarı yönlü fiyyat hareketi opsiyonların vadesinin dolmasının ardından daha önce yüzde 51’e düşen ancak şimdi son ortalaması olan yüzde 54’e geri dönen Dvol‘un toparlanmasına da katkıda bulundu.

Piyasadaki olumlu ivmedeki artışa ABD’de ilk spot Bitcoin borsa yatırım fonunun (ETF) gelecek yılın ilk çeyreğinde onaylanabileceğine dair iyimserlikten geliyor. Anonim kripto para analisti Skew’in bir aydan uzun süredir devam eden önemli pozitif eğilimi piyasa beklentileriyle son derece uyumlu. Analist yatırımcılara yaptığı çağrıda en az bir spot ETF’sine resmen yeşil ışık yakınalana kadar her düşüşü satın alım yapmak için uygun bir fırsat olarak değerlendirmelerini tavsiye ediyor.

Bitcoin İçin Sırada Ne Var?

Şu anda Bitcoin’in yukarı yönlü ivmesi 38 bin dolar civarında dirençle karşı karşıya, ancak bu dirençten olan düşüşler kısa ve sınırlı oldu. Bu da fiyat konsolidasyonu sırasında alım için fırsat kovalayan alıcılardan yüksek talebe işaret ediyor.

Bu formasyon, fiyat grafiğinde 37 bin 800 dolar civarında yatay bir üst direnç ve sığ geri çekilmelerden yükselen bir alt destek ile karakterize edilen yükselen bir üçgen oluşturuyor. Son düşüşlerin daha sınırlı olması yükseliş eğiliminin arttığını ortaya koyuyor. FxPro’dan Alex Kuptsikevich gibi analistler yükselen üçgen formasyonunu göz önünde bulundurarak 40 bin doların üzerinde potansiyel bir kırılma bekliyor. Ancak, bunun ne kadar süre içinde gerçekleşebileceği tam bir muamma.