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  •   Bitcoin’de Rüzgar Tersine Dönüyor! Ünlü Finans Uzmanından “Fırtına Koptu Kopacak” Yorumu!

Bitcoin’de Rüzgar Tersine Dönüyor! Ünlü Finans Uzmanından “Fırtına Koptu Kopacak” Yorumu!

Özet

  • Finans uzmanı Dave Weisberger, Bitcoin'in kopacak fırtına ile 20 bin ile 30 bin dolar arasındaki konsolidasyon aralığından çıkmasını bekliyor.
  • Weisberger, fiyatı aralıktan çıkaracak, yükselişin tetikleyicisi olarak gördüğü faktörleri paylaştı.
  • Finans uzmanı güvenilir kurumsal yatırımcıların ilgisi, bankalar ve hükümetlere olan güvensizlik gibi faktörleri sıraladı.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
12:30
20 Ekim 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Bitcoin (BTC), 2022’deki sert düşüşün ardından, bu yılın başından itibaren dikkate değer bir artışla son birkaç aydır 20 bin dolar ile 30 bin dolar arasında konsolide olarak toparlanmaya çalışıyor. Finans uzmanı Dave Weisberger, bu konsolidasyon aralığından Bitcoin’i çıkaracak çeşitli kurumsal ve makro faktörlerin ortaya çıktığını iddia etti.

Dave Weisberger Bitcoin’i Yükseltecek Faktörleri Tek Tek Sıraladı

CoinRoutes CEO’su ve finans uzmanı Dave Weisberger, 19 Ekim’de David Lin’in YouTube kanalına verdiği röportajda, Bitcoin’in aylardır sıkıştığı 20 bin dolar ile 30 bin dolar aralığından çıkması için oluşan önemli kurumsal ve makro gelişmeleri vurguladı. Lin, “BTC için gerçekten mükemmel bir fırtına oluşturan koşulların oluştuğunu görüyoruz. Güvenilir kurumsal yatırımcılar için gerçek bir koruma sağlıyor.” dedi.

Weisberger, bu “fırtına” için, güvensizlik duygusunun devam ettiği bankalar ve hükümetler gibi güvenilir kurumlar, artan faiz oranları ve enflasyonla karakterize edilen mevcut makro ortam gibi bir dizi faktörün bir araya geldiğini belirtti. Ayrıca, BTC’nin artan kurumsal benimsenmesinin de önemli bir etken olduğunu ekledi. CoinRoutes CEO’su, tüm bu faktörlerin bir araya gelerek Bitcoin’in fiyatını uzun vadede artıracağına inanıyor. Ancak, hala Bitcoin’in kısa vadede yüksek volatiliteli bir varlık olduğunu ve fiyatının sert hareketler yapabileceğini de not düştü.

Röportajın bir bölümünde Weisberger, Bitcoin’in Nisan 2024’te gerçekleşecek olan blok ödül yarılanmasının gelecek yıl için fiyat üzerinde büyük bir etki yaratacağını da ifade etti.

Finans Uzmanına Göre Bitcoin’in Uzun Vadeli Görünümü Pozitif

Weisberger ayrıca Bitcoin’in riskli bir varlık mı yoksa riskten kaçınmayı sağlayan bir varlık mı olduğu sorusuna da değindi. Bitcoin’in tarih boyunca riskli bir varlık olduğunu, yani hisse senetleri gibi diğer riskli varlıklarla birlikte hareket etme eğiliminde olduğunu vurguladı. Ancak, en büyük kripto paranın yıllar içinde daha çok bir güvenli liman olarak görüldüğünü, yani ekonomik belirsizlik dönemlerinde bir güvenli liman olarak tercih edildiğini söyledi.

Finans uzmanı, uzun vadede Bitcoin’de bir yükseliş beklediğini ve Bitcoin’in gelecekte küresel bir para birimi olarak kullanılacağına inandığını belirtti. Ayrıca, Weisberger Bitcoin’in bir noktada altını piyasa değeri açısından geçeceği öngörüsünde bulundu. İlginç bir şekilde, yatırımcıları kalabalık psikolojisine göre değil yani piyasanın çoğunluğunun ne yaptığına bakmadan işlem yapmaya davet etti.

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