BITCOIN (BTC)

Bitcoin Neden Yükseliyor? Ünlü Analistten BTC İçin 1 Milyon Dolar Tahmini

Özet

  • Son günlere damgasını vuran Binance sürecinin etkileri silinmeye devam ediyor.
  • Bitcoin bu süreçte fiyat düzeltmesinin ardından gözünü yukarı dikti.
  • Yaşanan süreçte Bitcoin ETF başvuruları için dikkat çeken tahminler gelmeye devam ediyor.
  • Piyasaya Etkisi: Pozitif
Alperen Turgan
Alperen Turgan

Bitcoin, Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı tarafından Binance’e 4,3 milyar dolarlık para cezasına ilişkin endişelerin ortadan kalkamasıyla birlikte 23 Kasım’da 38.000 dolar seviyesini hedef aldı. Yaşanan süreçte volatilite büyüklüğü korku ve endişe yaratırken bu durum vadeli işlem piyasasında büyük likidasyonlar yaşanmasına neden oldu. Peki önümüzdeki süreçte Bitcoin fiyatı için neler bekleniyor? Birlikte inceliyoruz.

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Bitcoin Neden Yükseliyor?Gözler Bitcoin ETF Sürecinde

Bitcoin Neden Yükseliyor?

TradingView’den alınan veriler Bitcoin fiyatının dikkat çeken bir geri dönüş yaparak 37,870 dolara ulaştığını gösteriyor. Bu gelişmenin ardından yükseliş ivmesinin azalması ile fiyat 37.500 dolar civarında tutundu ve yatırımcı davranışları 24 saat öncesine kıyasla belirgin bir şekilde farklı yansıdı.

Yaşanan gelişmelerin ardından, Amerika Birleşik Devletleri’nin Binance’e karşı yasal işlem başlatmasına ilişkin endişeler, sadece bir haftanın en düşük seviyelerinde sona eren bir dizi long likidasyonuna yol açtı.

Ancak bu yükseliş de aynı derecede etkileyici oldu ve bazı piyasa yatırımcıları katılım yoğunluğu ile şaşırttı. Popüler yatırımcı Ninja, X üzerinden takipçileri ile düşüncelerini şu ifadeler ile paylaştı:

“Bir süredir bu kadar agresif bir katılım görmemiştim. Bir şeyler yaşanıyor.”

Gözler Bitcoin ETF Sürecinde

Bu gelişmelerin üzerinde ABD’nin Bitcoin spot fiyatı borsa yatırım fonu (ETF) için 50 günden daha az bir süre kala potansiyel bir onay süreci ise yatırımcıların ilgisini çeken bir başka konu oluyor. Binance’de tarafında yaşanan gelişmeler, uzun zamandır beklenen kurumsal yatırım ürününün ilk ABD onayı için uygun bir zemin hazırlamış olabilir.

Süreci analiz eden yatırımcı Pentoshi de bu düşüncelere katılarak ETF kaynaklı talep sayesinde ilginin artmasıyla Bitcoin fiyatı için yukarı yönlü bir sürecin yaşanabileceğini öne sürdü. Fiyat hareketleri ne olursa olsun, onayın onlarca yıllık önemli bir süreci başlatacağını sözlerine ekledi.

Ayrıca, Bitcoin yatırım firması JAN3’ün CEO’su Samson Mow, yaşanan sürece rağmen yeni kurumsal sermaye girişlerini kaynak göstererek Bitcoin fiyatı için 1 milyon dolar tahminini yeniledi:

“ETF yatırımları başladıktan sonra Bitcoin’in birkaç gün ya da hafta içinde 1.000.000 dolara ulaşabileceğini düşünmeyen bazı Bitcoin yatırımcıları olduğunu fark ettim. Onları hoş bir sürpriz bekliyor.”

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Alperen Turgan
By Alperen Turgan
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Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Mezunu, İçerik Editörü
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