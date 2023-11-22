21 Kasım’da Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı tarafından kripto para borsası Binance ve CEO’su Changpeng Zhao’ya yönelik alınan kararlar kısa süreli bir endişeye neden olmuştu. Özellikle Binance’in 4.3 milyar dolarlık cezasını ödemesi için Bitcoin satacağı iddiaları Bitcoin fiyatında ciddi bir düşüşe neden olmuştu. Son 24 saatte Bitcoin %1,92’lik yükseliş ile birlikte bu endişeleri geride bırakmış gibi duruyor.

Bitcoin Cephesinde Neler Yaşanıyor?

TradingView’den alınan veriler kripto piyasalarının bir gün önceki ani düşüşten sonra önemli bir toparlanma yaşadığını gösteriyor. Binance’in Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı ile 4,3 milyar dolar karşılığında anlaşmaya varma haberinin etkisi devam ederken, Bitcoin yatırımcıları bu süreçte BTC fiyatına odaklandı.

Ünlü yatırımcı ve analist Daan Crypto Trades, Binance gelişmesinden sonra 35.600 dolara düşmesine rağmen BTC/USD paritesinin iki hafta boyunca bir işlem aralığına dikkat çekti. Yatırımcı, sosyal medya platformu X üzerinden takipçileri ile şu yorumu paylaştı:

”Güzel bir dokunuş ve yine düşük aralıktan sıçrama yaşandı. Bu alanda en önemli seviyelerin 35.700 dolar ve 38.000 dolar olduğu oldukça açık.”

Bitcoin boğa koşusunda bir sonraki aşamasını beklenen iyimser piyasa katılımcıları için 35.000 dolar ile 38.000 dolar arasındaki bölge de aynı derecede ilgi çekici. Bu görüşe katılanlar arasında popüler yatırımcı ve analist Credible Crypto da yer aldı ve daha yüksek bir yükseliş öncesinde bazı gelişmeler hakkında bilgi verdi:

“Diğer yatırımcıların da belirttiği gibi spot prim geri döndü. Burada bir dip oluşuyor. Bununla birlikte kalkıştan önce birkaç günlük birikim için burada küçük bir aralık oluştururken şimdilik yukarı tarafın 37.000 dolar civarında ve aşağı tarafın 35.000 dolar civarında sınırlandığını düşünüyorum. Alıntılanan tweet’teki grafiğime göre bu birikim aşamasının sona ermesinden ve bir sonraki dürtünün başlamasından önce 35.500 dolar seviyesinde en düşük seviyelerin alınmasını bekliyorum.”

Ünlü İsimden Kritik Bitcoin Uyarısı

Bitcoin’e yönelik uzun süreli yükseliş öngörüsü ile tanınan ünlü yatırımcı ve analist Jelle, bu görüşüne rağmen yine de alıcı ilgisinin artık sağlamlaşması gerektiği konusunda takipçilerine uyarıda bulundu. Ünlü isim, Bitcoin’in dört saatlik grafiği hakkında şu sözlere yer verdi: