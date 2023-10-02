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Bitcoin Neden Yükseliyor? Tüm Gözler Amerika’dan Gelecek Olumlu Bir Gelişmeye Çevrildi

Özet

  • Bitcoin, 29 Ağustos'tan bu yana görülen en büyük günlük yükselişi yaşadı.
  • ABD'de Kongre'nin kapanma olasılığının ertelenmesi, Bitcoin fiyatının yükselmesine neden olan önemli bir gelişme oldu.
  • Bu durum SEC'in Bitcoin ETF başvurularını değerlendirebileceği anlamına gelirken yatırımcılar bu konuya odaklandı.
  • Piyasaya Etkisi: Pozitif
16:30
2 Ekim 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Kripto para piyasasında günlerdir süren hacim ortam nihayet son buldu. 29 Ağustos’tan bu yana görülen en büyük günlük yükselişi yaşayan Bitcoin son 24 saat içerisinde %4,79 artışla 28289 dolar seviyesine yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanan gelişmeler Bitcoin fiyatının yükselmesine neden oldu. Ancak tüm gözler SEC tarafından gelecek olan karara çevrildi.

Bitcoin, Ekim Ayına Harika Başladı

Sadece kripto para piyasasında değil tüm dünyanın dikkatle beklediği karar Bitcoin fiyatının yükselmesini sağladı. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi’nin kapanma olasılığı son zamanlarda sıkça konuşuluyordu ve bu durum büyük bir endişeye neden oluyordu. Kongre’nin kapanma olasılığının Kasım ortasına ertelenmesinin ardından Bitcoin fiyatı Ağustos ayından bu yana en büyük yeşil mumu gördü.

Kongre’nin kapanma olasılığının ortadan kalkması ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun önümüzdeki günlerde Bitcoin ETF başvurularını değerlendirebileceği anlamına da geliyor. Yatırımcıların ise asıl odaklandığı nokta burasıydı.

Yayınlanan bir rapor Bitcoin ETF başvurularının onaylanması dahilinde geleneksel piyasalardan 600 milyar dolar sermayenin çekilebileceğini ortaya koydu. Bununla birlikte SEC, BlackRock’ın başvurusu da dahil olmak üzere birkaç Bitcoin ETF başvurusuna ilişkin kararını erteledi.

Bitcoin yatırımcıları Ekim ayının fiyat performansı açısından en iyi aylardan biri olduğuna inanıyor ve bu ayı “Uptober” olarak adlandırıyor. 2012 yılından beri ortaya çıkan verilere göre Ekim ayında Bitcoin fiyatı ortalama %20,82 artarken, 2014 ve 2018 Ekim ayları bu duruma istisna olarak hafızlara kazındı.

43 Milyon Dolarlık Likidasyon Gerçekleşti

Bitcoin fiyatında yaşanan artış bir kısım yatırımcının ciddi zararlar etmesine neden oldu. Vadeli işlem piyasasında birçok short pozisyon likidasyonu gerçekleşirken bu durum Bitcoin fiyatının artmasına yardımcı oldu.

Bitcoin cephesinde 24 saat içerisinde 43 milyon dolarlık short pozisyonu likidasyonu gerçekleşti. Long pozisyonlarında ise sadece 6 milyon dolar tasfiye edildi. Buna benzer bir durum 12-13 Eylül’de gerçekleşmişti ve bu durum 19 Eylül’e kadar yaşanan %5,5’lik yükselişin fitilini ateşlemişti.

Short işlem pozisyonlarında tasfiye işleminin gerçekleşmesi için Bitcoin satın alınması gerekiyor. Bu durum ise yeni alıcıların ve short pozisyonların bir araya gelmesi ile BTC/UST paritesinde yükselişi destekliyor.

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