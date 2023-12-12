Bitcoin Neden Düştü? CME Verileri Doğru Mu Çıkacak? Uzman İsmin 3500 Dolarlık Ethereum (ETH) Beklentisi Sürüyor!

Kripto piyasası 12 Aralık tarihinde sert bir düşüş yaşadı ve 42 dolar seviyesinin altına düştü. Genel olarak yükselişin hakim olduğu kripto para dünyasında bu düşüş ani ve derin olarak nitelendirildi. Piyasa değerine göre en büyük olarak adlandırılan Bitcoin (BTC) %7’lik bir düşüş yaşarken, Ethereum (ETH), XRP, Solana (SOL), Shiba Inu (SHIB) ve Cardano (ADA) gibi ilk 20 içerisinde yer alan altcoin’lerde de benzer düşüşlere ev sahipliği yaptı.

Bitcoin Fiyatı Neden Düşüyor?

Piyasada yaşanan ani fiyat hareketine bağlı olarak piyasada sorgulamalar yaşandı. Birçok analist ortaya çıkan bu düzeltmenin aslında sağlıklı olduğunu son aylarda yaşanan önlenemez fiyat artışına doğal bir tepki olarak ortaya çıktıpını belirttiler.

Buna örnek olarak Bitcoin (BTC) gösterilebilir. BTC Fiyatı yalnızca iki aylık süreçte x2 yaptı ve potansiyel bir altı boş yükseliş endişelerini de beraberinde getirdi. Yaşanan fiyat düzeltmesi, yaşanabilecek yukarı yönlü fiyat hareketinden önce bir konsolidasyon dönemine işaret ederek sağlıklı bir piyasa yapısının oluştuğunu ortaya koydu.

Bunun dışında ABD tarafında da gelişmeler yaşanıyor. Yaşanan gelişmelerde önemli enflasyon verilerinin açıklanması ve ABD Merkez Bankası’nın faiz kararı gibi dikkat çekici olayların fiyatı etkilemesi çekincesi yatırımcılar arasında giderek artıyor.

Teknik Analiz ve Piyasa Tepkisi

Teknik analize göre daha önce ortaya çıkan ve gerçekleşmesi muhtemel olan bir düzeltme fikri geçtikçe daha büyük netlik kazanıyor. Geçtiğimiz hafta analistler, Bitcoin grafiklerinde görülen ve destek seviyesi olarak kabul edilen 39.700 dolarda bir “CME Boşluğu “nun varlığını vurgulamışlardı.

Analistlere göre yaşanılabilecek bir ralli öncesinde bu boşluğun doldurulması gerekiyor. Bunun yanı sıra, CoinGlass gibi platformlardan elde edilen verilere göre piyasada yalnızca birkaç saatlik süreçte 400 milyon doları aşan önemli likidasyon çıkışları gerçekleşti. Bu duumi, önemli yatırımcı endişesine ve pozisyonlardan çıkma telaşına işaret etti.

Analistin Ethereum Yorumu

Piyasada yaşanan düşüş korkusu tedirgin edici olsa da, yatırımcılar iyimserliklerini korumaya devam ediyorlar. Piyasada yaşanan düşüşler her zaman kötü bir durum olarak nitelendirilmez ve genel olarak uzun vadeli yatırımcıların düşük fiyatlarla alım yapmaları için fırsat arayışı olarak yorumlanır.

CredibleCrypto da yaşanan bu geri çekilmenin daha büyük bir yükseliş öncesinde geçici bir fiyat düşüşü olduğuna inanıyor. Daha fazla fiyat düşüşü yaşanabilir ancak analiste göre Bitcoin’in önümüzdeki aylarda 60.000 dolara ve Ethereum’un 3.500 dolara kadar yükselebilir.

Kripto piyasası, çeşitli dış faktörlere ve iç dinamiklere bağlı olarak dinamik ve gelişen bir ortam olmaya devam ediyor. Son düzeltme, oynaklığın bu alanın doğasında olduğunu hatırlatıyor.

Bununla birlikte, blok zinciri teknolojisi ve kripto varlıklarının uzun vadeli potansiyeline bağlı kalan yatırımcılar için bu gerileme, bu heyecan verici ve sürekli gelişen pazarda sürekli büyüme için öğrenme, uyum sağlama ve strateji oluşturma fırsatı sunmaktadır.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.