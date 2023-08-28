BTC fiyatı yazı hazırlandığı sırada 26.000 doların altında kalmaya devam ediyor ve bu durum altcoinleri önemli ölçüde yıprattı. Tarihi dip seviyesine inen birçok altcoin BTC etrafındaki olumsuzluk nedeniyle yatırımcıları cezbedemiyor. Peki bu düşüş daha ne kadar devam edecek? Uzmanların tahminleri ne yönde?

Bitcoin Ne Zaman Yükselecek?

Kripto para piyasalarının yönünü risk piyasalarının genel performansı belirlese de Bitcoin hep sürprizlerle dolu oldu. Yaklaşık 2 yıldır devam eden ayı piyasaları aşırı satışları tetikledi. Birçok kripto para tarihindeki en düşük fiyatları bile bu süreçte gördü. Sürpriz ve geçici ara yükselişler dışında uzun süredir satıcıların hakimiyetinde kalan BTC ise risk iştahını büyük ölçüde baltaladı. Kripto paralardaki kümülatif hacmin hafta sonunda 14 milyar dolar seviyesine kadar gevşemesinden de bunu net biçimde görüyoruz.

Devam eden düşüş eğiliminin tersine dönmesi için bu hafta gelecek veriler son derece önemli. İşsizlik, ücretler ve diğer verilerin durumu bu hafta kripto paraların daha fazla düşüp düşmeyeceğinin belirlenmesine yardımcı olacak. Üstelik 23 gün 6 saat sonra Fed toplantısında Eylül ayı faiz kararını göreceğiz. Uzmanlar Eylül ayında bir artış olmasa bile Kasım ayında artışa kesin gözüyle bakıyor.

Öte yandan geçen yılki zirvesinden düşen dolar endeksi 13 Temmuz tarihinden bu yana toparlanıyor. Eğer 105,8 seviyesini aşarsa bu durum yeniden 115 bölgesinin test edilebileceği varsayımıyla yatırımcıların daha fazla panik satışı yapmasına neden olabilir.

Uzmanların Kripto Yorumu

Popüler kripto para yatırımcısı Alex Kuptsikevich son yayınladığı notta firmanın fiyat grafiği verilerine atıfta bulunarak daha fazla düşüş beklediğinden bahsetti. Kuptsikevich şunları söyledi;

“Bitcoin için teknik tablo, fiyat 200 haftalık ortalamasının altında ve yükselen kanalının dışında olduğu için haftalık zaman dilimlerinde düşüş eğilimini sürdürüyor. Kısa vadede en olası senaryo 23.900 ile 24.600 dolar bölgesine düşüş gibi görünüyor”.

Bu teknik okumadan dolayı çoğu profesyonel yatırımcı haftalardır düşüş eğilimini sürdürüyor. Vadeli işlemler ve opsiyon piyasalarındaki nitelikli yatırımcılarsa daha fazla düşüş beklentisiyle pozisyon alıyor.