Bitcoin Metriğinde Yeni Rekor: Bu Metrik Boğa Döngüsüne İşaret Ediyor

Bitcoin, yaşanılan gelişmelerle birlikte 17 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Özellikle önümüzdeki aylarda spot Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) onayı beklentisinin yanı sıra bir sonraki Bitcoin halving etkinliğine sadece 164 gün kaldı. Yılbaşından bugüne %106,38’lik kazancının ortasında stablecoin arz oranı verisi (SSRO) yeni bir boğa döngüsünün başlangıcını işaret etmesine rağmen dikkat çekiyor.

Bitcoin Cephesinde Yeni Rekor

Blockchain veri analiz platformu Glassnode’un verilerine göre stablecoin’lerin Bitcoin karşısındaki üstünlüğünün önemli bir ölçüsü olan bu stablecoin arz oranı metriği, 25 Ekim’de 4,13 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Böylesi bir artış, Bitcoin birikimi için önemli bir iştah olduğuna işaret ediyor.

Ancak bu durum aynı zamanda stablecoin’lerin satın alma gücünün tüm zamanların en düşük seviyesinde olduğunu gösteriyor. Tarihsel olarak bu durum Mayıs 2020 halving etkinliğinden tam 320 gün önce, 26 Haziran’da 4,12’ye yükseldiği 2019 yılından bu yana görülen en yüksek SSRO sapması oldu.

Bu nedenle, bu hafta SSRO’da aynı üst sinyalin ortaya çıkması Nisan 2024’te gerçekleşecek olan bir sonraki halving etkinliğinden önce bir geri çekilme döneminden önce gelebilir. Bununla birlikte göreceli alım gücü şu anda zayıf olsa da yüksek SSRO seviyelerinin daha büyük boğa piyasası döngülerinin başlangıcıyla aynı hizada olması dikkat çekiyor.

Gözler Olası Spot ETF Onayında

Potansiyel bir spot Bitcoin ETF onayı piyasaları Bitcoin’in fiyatı üzerindeki etkileriyle yükselişe teşvik ederken, bir metrik piyasa duyarlılığının benzersiz bir görüntüsünü ortaya koydu. Bu duruma göre Bitcoin rallisinin 2019’dan farklı olma ihtimali arttı.

Özetle mevcut “HOLD bankası” ve spot Bitcoin fiyatı ile ilgili risk-ödül teşviklerini ölçen rezerv riski (RR) göstergesi. Bu göstergeyi Glassnode şöyle açıklıyor:

“Güven yüksek ve fiyat düşük olduğunda yatırım yapmak için cazip bir risk/ödül vardır (Rezerv Riski düşüktür). Güven düşük ve fiyat yüksek olduğunda, o zaman risk/ödül cazip değildir (Rezerv Riski yüksektir).”

SSRO Haziran 2019’da benzer şekilde yüksek seviyelere çıktığında, RR verisi de bu metriği takip etti ve yukarıdaki grafikte gösterildiği gibi yeşil bandın üzerine yükseldi.